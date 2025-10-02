TRESE SE REGION! Ustaška propaganda Igora Štimca. Hoće li UEFA reagovati?

IGOR Štimac jedan od najkontroverznijih ličnosti hrvatskog sporta.

FOTO: EPA

Bivši fudbaler, a sada trener neretko je veličao genocide koje su Hrvati pravili tokom nesrećnog rata. Ipak, ovog puta je u centru pažnje medija u Bosni i Hercegovini.

Naime, trener Zrinjskog, nekadašnji selektor Hrvatske, Igor Štimac postavio je objavu na Fejsbuk nalogu zbog koje se mediji u Bosni i Hercegovini pitaju čak i da li će UEFA reagovati. Portal sportsport.ba ovu priču donosi pod naslovom „Skandalozan kraj objave Igora Štimca! Hoće li UEFA i FS BiH reagovati zbog ‘Za dom spremni’?“

Štimac je na svom nalogu uz veoma opšiian komentar podelio objavu hrvatskog političara Marina Miletića koji se pita zašto niko ne protestvuje zbog spaljenih crkava i ubijenih hrišćana u Nigeriji.

Objavu prenosimo u celosti:

- Slušamo svakodnevno vapaje za priznanjem palestinske države, plač nad stradanjem civila koji su uvek i svugde nevine žrtve visokih politika, ali neverovatno je licemerje i dvostruki kriterijumi podlih Soroševih medija širom sveta po pitanju vrednosti ljudskog života.

Ne interesuju ih desetine hiljada ubijenih hrišćana ni spaljenih crkava?! O tome ne treba izvestiti javnost, jer tim je i takvim medijima najvažniji zadatak obezvređivanje hrišćanskih vrednosti, islamizacija Evrope, te u isto vreme reklamiranje ultralevičarskih pokreta gde god je moguće kao i finansiranje i izazivanje nereda u zemljama koje se još uvek odupiru SODOMI I GOMORI koja nas sve više okružuje.

FOTO: Tanjug/AP

Promovišu se oni koji su ‘promašili’ Trampa, slavi se smrt Čarlija Kirka, hrišćanskog ‘pastira’ koga je sledilo i obožavalo more osveštenih mladih ljudi.

U briselkskim kancelarijama sede isključivo osobe koje su u istopolnim zajednicama (čast nekolicini ‘normalnih’), koji se nisu udostojili minutom ćutanja da ispoštuju Čarlijevo stradanje i da pokažu da je svaki ljudski život jednako vredan bez obzira na boju kože i uverenja.

Guraju našoj deci u škole seksalice kako bi im objasnili koliko je ‘nenormalno’ normalno, ukrali su nam ‘dugu’ koja je obeležila naša detinjstva kao pojam sreće i radosti, osuđuju nas radi ljubavi prema domovini i preziru radi otpora koji pružamo kada je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrednosti na kojima počiva naša kultura.

Puna podrška svima poput Marina Miletića koji se javno bore za istinu i srećniju budućnost naše dece!

ZDS“, napisao je Štimac.

Bosanskohercegovački portal navodi da "bode oči" sam kraj ove objave, skraćenica ZDS – za dom spremni, pozdrava koji je korišćen u NDH tokom Drugog svetskog rata.

- Zanimljivo će biti hoće li reagovati UEFA jer je prema njenim regulativama stav po pitanju politike u sportu veoa jasan, a uključuje zabranu bilo kakvih političkih, ideoloških, verskih, uvredljivih poruka tokom takmičenja… uključujući izjave, transparente, znakove i ponašanje koje može da izazove netrpeljivost i diskriminaciju- piše sportsport.ba.

Sportsport.ba podseća i da je ovaj „pozdrav“ zabranjen:

- Ono što je zanimljivo jeste i da je odlukama Visokog prekršajnog suda od 27. januara 2016. godine, te Ustavnog suda od 8. novembra 2016. godine pozdrav ‘Za dom spremni’ proglašen protupravnim jer ‘simbolizuje mržnju prema ljudima drugačije verske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije, kao i potcenjivanje žrtava zločina protiv čovečnosti'“.

Ovaj portal navodi ono što je činjenica – da se radi o privatnom nalogu na društvenoj mreži, ali se ne bavi ostatkom sadržaja koji kao da je definicija svega protiv čega se UEFA deklarativno bori, a što može da se isčita iz Štimčeve objave – od rasizma, preko homofobije pa do zabranjenog ustaškog pozdrava.

UEFA verovatno neće reagovati, sem ako Štimac nešto od ovoga ne ponovi na zvaničkoj konferenciji za medije. Iako smo bili svedoci da razne lige reaguju kaznama na objave na privatnim nalozima sportista. Drugo je pitanje kakva će biti reakcija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, pa i same Premijer lige BiH.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja