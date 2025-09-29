NIKO NE ZNA GDE JE! Oglasio se fudbaler Partizana

Fudbaler Partizana, Aldo Kalulu, konačno se oglasio nakon što je nestao, i i dalje niko u Partizanu ne zna gde je.

FOTO: M. Vukadinović

Kalulu se ne pojavljuje na treninzima i utakmicama već nedeljama. Nikome se ne javlja, pa u Partizanu ne znaju gde je i da li planira da se ikad pojavi.

Sada se oglasio na društvenim mrežama i nije napisao ni reč o crno-belima, već reklamira koktele.

Kalulu je, inače, vlasnik jednog restorana u Lionu.

U objavi Kalulua se mogu videti kokteli, uz poruku:

- Sveže kombinacije. Novi recepti“.