NIKO NE ZNA GDE JE! Oglasio se fudbaler Partizana
Fudbaler Partizana, Aldo Kalulu, konačno se oglasio nakon što je nestao, i i dalje niko u Partizanu ne zna gde je.
Kalulu se ne pojavljuje na treninzima i utakmicama već nedeljama. Nikome se ne javlja, pa u Partizanu ne znaju gde je i da li planira da se ikad pojavi.
Sada se oglasio na društvenim mrežama i nije napisao ni reč o crno-belima, već reklamira koktele.
Kalulu je, inače, vlasnik jednog restorana u Lionu.
U objavi Kalulua se mogu videti kokteli, uz poruku:
- Sveže kombinacije. Novi recepti“.
