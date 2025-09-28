Fudbal

PARTIZAN ČASTI NAVIJAČE: Besplatan ulaz na meč protiv Vojvodine povodom 80. rođendana kluba

Танјуг

28. 09. 2025. u 21:59

FUDBALSKI klub Partizan saopštio je večeras da će ulaz na utakmicu protiv Vojvodine biti slobodan povodom proslave 80. rođendana kluba.

Foto: FK Partizan

Meč se igra u subotu 4. oktobra, na dan kad crno-beli proslavljaju osam decenija postojanja.

Ovo je svakako dobra pozivnica za navijače da ispune tribine stadiona u Humskoj, a svakako je i rival kvalitetan.

Partizan taj duel dočekuje kao drugoplasirani na tabeli sa 22 boda, Novosađani su na trećem mestu sa 18.

