PARTIZAN ČASTI NAVIJAČE: Besplatan ulaz na meč protiv Vojvodine povodom 80. rođendana kluba
FUDBALSKI klub Partizan saopštio je večeras da će ulaz na utakmicu protiv Vojvodine biti slobodan povodom proslave 80. rođendana kluba.
Meč se igra u subotu 4. oktobra, na dan kad crno-beli proslavljaju osam decenija postojanja.
Ovo je svakako dobra pozivnica za navijače da ispune tribine stadiona u Humskoj, a svakako je i rival kvalitetan.
Partizan taj duel dočekuje kao drugoplasirani na tabeli sa 22 boda, Novosađani su na trećem mestu sa 18.
