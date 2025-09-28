DA LI JE AMORIM POTROŠIO SAV KREDIT? Ovo su kandidati za novog trenera Junajteda ako Portugalac dobije otkaz

MANČESTER junajted je ponovo razočarao navijače. "Crveni đavoli" su izgubili od Brentforda sa 1:3 i uveliko se priča o smeni trenera Rubena Amorima. Pojavila su se imena trojice kandidata koji bi mogli da zamene Portugalca ukoliko bude smenjen.

U pitanju su nekadašnji selektor Engleske Geret Sautgejt, zatim Oliver Glasner koji radi sjajan posao na klupi Kristal Palasa, kao i Andoni Iraola, strateg Bornmuta.

Koliko loše izgleda tim sa "Old Traforda" najbolje pokazuje činjenica da još uvek nije vezao dve pobede u Premijer ligi od kako je bivši trener Sportinga postao šef stručnog štaba.

Mančester junajted posle šest kola zauzima 14. mesto na tabeli sa sedam bodova, što je svakako razučaravajuće.

"Crveni đavoli" su pobedili Barnli (3:2) i Čelsi (2:1), dok su odigrali nerešeno sa Fulamom (1:1).

Ipak, da bi Junajted dobio novog trenera potrebno je da Amorim najpre dobije otkaz, što se još uvek nije desilo.

