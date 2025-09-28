DA LI JE AMORIM POTROŠIO SAV KREDIT? Ovo su kandidati za novog trenera Junajteda ako Portugalac dobije otkaz
MANČESTER junajted je ponovo razočarao navijače. "Crveni đavoli" su izgubili od Brentforda sa 1:3 i uveliko se priča o smeni trenera Rubena Amorima. Pojavila su se imena trojice kandidata koji bi mogli da zamene Portugalca ukoliko bude smenjen.
U pitanju su nekadašnji selektor Engleske Geret Sautgejt, zatim Oliver Glasner koji radi sjajan posao na klupi Kristal Palasa, kao i Andoni Iraola, strateg Bornmuta.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Koliko loše izgleda tim sa "Old Traforda" najbolje pokazuje činjenica da još uvek nije vezao dve pobede u Premijer ligi od kako je bivši trener Sportinga postao šef stručnog štaba.
Mančester junajted posle šest kola zauzima 14. mesto na tabeli sa sedam bodova, što je svakako razučaravajuće.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Crveni đavoli" su pobedili Barnli (3:2) i Čelsi (2:1), dok su odigrali nerešeno sa Fulamom (1:1).
Ipak, da bi Junajted dobio novog trenera potrebno je da Amorim najpre dobije otkaz, što se još uvek nije desilo.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"GROBARI" NE MOGU DA DOČEKAJU! Posle Murinena, stižu još dva pojačanja u KK Partizan!
26. 09. 2025. u 18:54
BRUTALNO! Hrvat "pregažen" za tri minuta (VIDEO)
28. 09. 2025. u 10:25
ITALIJA JE ŠAMPION SVETA! Azuri savladali Bugarsku u finalu Svetskog prvenstva
28. 09. 2025. u 14:39
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto
NAJVEĆI derbi vikenda u Italiji odigraće se u nedelju uveče na „San Siru“, gde će Milan ugostiti aktuelnog šampiona Napoli (20.45). Ovo je sudar dva ozbiljna konkurenta za Skudeto, a iako je tek početak sezone, utakmica može dosta reći o ambicijama i snagama oba tima.
28. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)