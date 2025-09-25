DOMAĆI FUDBAL SE VRAĆA! Crvena zvezda dočekuje Radnički 1923, Partizan gostuje OFK Beogradu

U naredna tri dana biće odigrano 10. kolo Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće kragujevački Radnički, dok će Partizan gostovati OFK Beogradu.

FOTO: Arhiva novosti

Prvi meč 10. kola SLS na programu je sutra od 18 časova u Surdulici, a sastaće se Radnik i IMT.

Fudbaleri Javora će u subotu od 17.30 časova u Ivanjici dočekati Radnički iz Niša. OFK Beograd će u Zaječaru od 18.30 sati igrati sa Partizanom, dok će Vojvodina u Novom Sadu od 19.30 časova dočekati Železničar.

Fudbaleri TSC-a će u nedelju od 16 časova u Bačkoj Topoli igrati sa Novim Pazarom, dok će sat kasnije sastati Spartak - Napredak i Mladost - Čukarički.

Poslednji meč 10. kola SLS na programu je u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu gde će Crvena zvezda dočekati Radnički iz Kragujevca.

Prvo mesto na tabeli SLS drži Crvena zvezda sa 21 bodom uz sedam utakmica, dok je Partizan drugi sa 19 iz osam mečeva.

