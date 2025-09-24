PARTIZAN SVE JAČI: Stigao reprezentativac Srbije
Najnovije vesti iz FK Partizan obradovale su "grobare".
Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:
"Veljko Popović potpisao za kadetsku selekciju FK Partizan
Mladi golman Veljko Popović (2009. godište) potpisao je ugovor sa FK Partizan i od ove sezone braniće boje crno-belih u kadetskoj selekciji.
Popović je stigao poslednjeg dana prelaznog roka iz FK Čukarički i predstavlja važno pojačanje na golmanskoj poziciji.
Njegov talenat već je prepoznat i u reprezentativnim selekcijama, što potvrđuje da se radi o jednom od najperspektivnijih čuvara mreže svoje generacije.
Nakon potpisa, Popović je istakao koliko mu znači prelazak u crno-beli tabor:
- Dolazak u Partizan za mene predstavlja ostvarenje sna. Ovaj klub sam oduvek nosio u srcu i bodrio ga. Velika mi je čast što ću imati priliku da branim njegove boje. Daću sve od sebe da opravdam poverenje i doprinesem uspesima svog tima.
Dobro došao u Partizan!", ističu crno-beli.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
