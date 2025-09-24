Fudbal

PARTIZAN SVE JAČI: Stigao reprezentativac Srbije

Новости онлине

24. 09. 2025. u 18:42

Najnovije vesti iz FK Partizan obradovale su "grobare".

ПАРТИЗАН СВЕ ЈАЧИ: Стигао репрезентативац Србије

Foto: FK Partizan

Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Veljko Popović potpisao za kadetsku selekciju FK Partizan

Mladi golman Veljko Popović (2009. godište) potpisao je ugovor sa FK Partizan i od ove sezone braniće boje crno-belih u kadetskoj selekciji.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Popović je stigao poslednjeg dana prelaznog roka iz FK Čukarički i predstavlja važno pojačanje na golmanskoj poziciji.

Njegov talenat već je prepoznat i u reprezentativnim selekcijama, što potvrđuje da se radi o jednom od najperspektivnijih čuvara mreže svoje generacije.

Nakon potpisa, Popović je istakao koliko mu znači prelazak u crno-beli tabor:

- Dolazak u Partizan za mene predstavlja ostvarenje sna. Ovaj klub sam oduvek nosio u srcu i bodrio ga. Velika mi je čast što ću imati priliku da branim njegove boje. Daću sve od sebe da opravdam poverenje i doprinesem uspesima svog tima.

Dobro došao u Partizan!", ističu crno-beli.

Foto: FOTO: FK Partizan

POGLEDAJ GALERIJU

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)