SRBIN ŠOKIRAO CELU NEMAČKU: Niko ne može da veruje šta je uradio (VIDEO)

FOTO: Tanjug/AP

Odnosno, srpskog fudbala.

Jer, Andrej Ilić, 25-godišnjak iz Beograda i svojevremeno član Omladinske škole FK Partizan, danas je uradio nešto nestvarno u Bundesligi.

Na jednoj prvenstvenoj utakmici ostvario je čak četiri asistencije.

Momak koji je seniorskim fudbalom počeo da se bavi u Napretku iz Kruševca 2018, posle čega se 2020. preselio u Javor iz Ivanjice, a već sledeće godine otišao u inostranstvo, sada je pokazao zašto su ga iz sezone u sezonu tražili sve bolji strani klubovi.

Jer, otkako je stigao u letonski RFS, za koji je dao 33 gola na 65 nastupa, prešao je u Valerangu, gde je devet pogodaka na 15 mečeva bilo dovoljno da stigne poziv iz Lila.

Tamo nije odmah dobio šansu, ali je pozvan na pozajmicu u Union Berlin i... kako je u Nemačkoj dao pet golova u završnih 12 utakmica, aktivirana je klauzula po kojoj je otkupljen od francuskog kluba za pet miliona evra.

Ako se neko pitao "zašto?", pokazao je danas na bundesligaškom gostovanju Ajntrahtu.

Jer, u Frankfurtu je priredio šou, sa četiri asistencije u pobedi od 3:4.

"Namestio" je gol i Ilasa Ansaha u 9. minutu, potom i het-trik Olivera Burka, pa je već posle 56 minuta bilo velikih 1:4. Ajntraht je postigao dva gola u poslednjih deset minuta utakmice, ali nije bilo i onog za izjednačenje.

Evo i video snimka, kako je izgledao taj šou Andreja Ilića:

Ajntraht je, pritom, bio favorit sa učinkom od dva trijumfa i jednog poraza pre ovog meča, a sada je i Union Berlin došao do šest bodova, te su oba tima na deobi od 6. do 10. pozicije na tabeli Bundeslige.

