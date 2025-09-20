Fudbal

PA, KAKO OVO NIJE GOL? Navijači Partizana gledaju i ne veruju šta se dešava u Humskoj (VIDEO)

20. 09. 2025. u 19:55

PARTIZAN gubi posle prvih 45 minuta 177. večitog derbija u Humskoj.

Crvena zvezda vodi zahvaljujući pogotku Tima Maksa Elšnika u 28. minutu. Tiknizijan je izveo korner, lopta je stigla do Ivanića na drugoj stativi. Njegov šut je odbranio Milošević, ali je Elšnik bio najbliži odbitku i smestio je u mrežu.

Međutim, moglo je sve biti drugačije. Neposredno pre gola gostiju Partizan je imao najbolju šansu na utakmici, kada Jurčević u 23. minutu nije pretvorio u pogodak. 

Jurčević je bio sam na svega nekoliko metara od gola Zvezde, ali je Mateus sjajnom intervencijom sprečio pogodak. Prethodno je golman Zvezde ispustio loptu posle centaršuta Seka, ali se uspešno iskupio.

