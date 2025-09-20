PA, KAKO OVO NIJE GOL? Navijači Partizana gledaju i ne veruju šta se dešava u Humskoj (VIDEO)
PARTIZAN gubi posle prvih 45 minuta 177. večitog derbija u Humskoj.
Crvena zvezda vodi zahvaljujući pogotku Tima Maksa Elšnika u 28. minutu. Tiknizijan je izveo korner, lopta je stigla do Ivanića na drugoj stativi. Njegov šut je odbranio Milošević, ali je Elšnik bio najbliži odbitku i smestio je u mrežu.
Međutim, moglo je sve biti drugačije. Neposredno pre gola gostiju Partizan je imao najbolju šansu na utakmici, kada Jurčević u 23. minutu nije pretvorio u pogodak.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Jurčević je bio sam na svega nekoliko metara od gola Zvezde, ali je Mateus sjajnom intervencijom sprečio pogodak. Prethodno je golman Zvezde ispustio loptu posle centaršuta Seka, ali se uspešno iskupio.
Preporučujemo
"GROBARI" OSTALI U NEVERICI: Evo kako je Zvezda povela u 177. večitom derbiju (VIDEO)
20. 09. 2025. u 19:37
PRENOS, PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Večiti derbi kakav se ne pamti! (VIDEO)
20. 09. 2025. u 17:17 >> 20:53
"ZVEZDA JE VELIKI FAVORIT"! Trener Partizana pred večiti derbi
19. 09. 2025. u 14:14
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
PRENOS, PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Večiti derbi kakav se ne pamti! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a prenos utakmice naših najvećih klubova možete uživo da pratite uz portal "Novosti".
20. 09. 2025. u 17:17 >> 20:53
ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski
BOŠKO Đurovski, jedan od nesumnjivo najdražih ljudi među navijačima Crvene zvezde, rođen je 28. decembra 1961. godine u selu Žilče pored Tetova, u današnjoj Severnoj Makedoniji.
20. 09. 2025. u 18:16
Komentari (0)