Fudbal

DVA GOLA I ASISTENCIJA NISU BILI DOVOLJNI: Dušan Vlahović ostao bez laskavog priznanja u Ligi šampiona

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 20:17

IAKO je Dušan Vlahović odigrao sjajno i najzaslužniji je što je Juventus na startu Lige šampiona odigrao nerešeno - 4:4 sa Borusijom Dortmund, nije uspeo da dobije priznanje za igrača kola.

ДВА ГОЛА И АСИСТЕНЦИЈА НИСУ БИЛИ ДОВОЉНИ: Душан Влаховић остао без ласкавог признања у Лиги шампиона

FOTO: Profimedia

Ono je završilo u rukama Markusa Rašforda, koji je sa dva gola doneo trijumf Barseloni na gostovanju Njukaslu (2:1). 

Ipak, Srbin je imao bolju statistiku od Engleza, ali to očigledno nije bilo dovoljno da dobije laskavo priznanje. 

Vlahović je u igru ušao u 60. minutu i za nešto više od pola sata koliko je proveo na terenu uspeo je da postigne dva gola i upiše jednu asistenciju.

Verovatno je razlog zašto je Rašford završio ispred napadača "stare dame" taj što je njegova ekipa zabeležila pobedu.

Pored njih dvojice u konkurenciji su još bili i Markus Tiram (Inter) i Francisko Trinkao (Sporting).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!

KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!