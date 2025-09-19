DVA GOLA I ASISTENCIJA NISU BILI DOVOLJNI: Dušan Vlahović ostao bez laskavog priznanja u Ligi šampiona

IAKO je Dušan Vlahović odigrao sjajno i najzaslužniji je što je Juventus na startu Lige šampiona odigrao nerešeno - 4:4 sa Borusijom Dortmund, nije uspeo da dobije priznanje za igrača kola.

Ono je završilo u rukama Markusa Rašforda, koji je sa dva gola doneo trijumf Barseloni na gostovanju Njukaslu (2:1).

Ipak, Srbin je imao bolju statistiku od Engleza, ali to očigledno nije bilo dovoljno da dobije laskavo priznanje.

Vlahović je u igru ušao u 60. minutu i za nešto više od pola sata koliko je proveo na terenu uspeo je da postigne dva gola i upiše jednu asistenciju.

Verovatno je razlog zašto je Rašford završio ispred napadača "stare dame" taj što je njegova ekipa zabeležila pobedu.

Pored njih dvojice u konkurenciji su još bili i Markus Tiram (Inter) i Francisko Trinkao (Sporting).

1st: Marcus Rashford

2nd: Dušan Vlahović

3rd: Marcus Thuram

4th: Francisco Trincão



🌟 Marcus Rashford takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/VgWcicAp1f — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025

