DVA GOLA I ASISTENCIJA NISU BILI DOVOLJNI: Dušan Vlahović ostao bez laskavog priznanja u Ligi šampiona
IAKO je Dušan Vlahović odigrao sjajno i najzaslužniji je što je Juventus na startu Lige šampiona odigrao nerešeno - 4:4 sa Borusijom Dortmund, nije uspeo da dobije priznanje za igrača kola.
Ono je završilo u rukama Markusa Rašforda, koji je sa dva gola doneo trijumf Barseloni na gostovanju Njukaslu (2:1).
Ipak, Srbin je imao bolju statistiku od Engleza, ali to očigledno nije bilo dovoljno da dobije laskavo priznanje.
Vlahović je u igru ušao u 60. minutu i za nešto više od pola sata koliko je proveo na terenu uspeo je da postigne dva gola i upiše jednu asistenciju.
Verovatno je razlog zašto je Rašford završio ispred napadača "stare dame" taj što je njegova ekipa zabeležila pobedu.
Pored njih dvojice u konkurenciji su još bili i Markus Tiram (Inter) i Francisko Trinkao (Sporting).
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
