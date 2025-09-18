Fudbal

POSLE ŠAMARA OD ENGLESKE! Stigle nove loše vesti za reprezentaciju Srbije

Новости онлине

18. 09. 2025. u 11:24

Fudbalska reprezentacija Srbije pokvarila je plasman za dve pozicije i na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) zauzima 34. mesto.

ПОСЛЕ ШАМАРА ОД ЕНГЛЕСКЕ! Стигле нове лоше вести за репрезентацију Србије

FOTO: M. Vukadinović

Srbija na 34. mestu ima 1.520,9 bodova. Ekipa Dragana Stojkovića je ovog meseca odigrala dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, pobedila je Letoniju 1:0 i izgubila je od Engleske 0:5.

Aktuelni evropski šampion Španija preuzela je prvo mesto od aktuelnog svetskog šampiona Argentine. Španija je napredovala za jedno mesto, sada ima 1.875,37 bodova i prvi put od jula 2014. godine je na čelu liste.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Francuska je takođe napredovala za jednu poziciju i popela se na drugu sa 1.870,92 boda, a Argentina je pala na treću sa 1.870,32 boda.

Engleska je zadržala četvrto mesto, a Portugal je preuzeo peto mesto od Brazila, koji je sada šesti. Holandija i Belgija zadržale su sedmo i osmo mesto, a za po jednu poziciju napredovali su Hrvatska, Italija i Maroko, na devetu, 10. i 11.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nemačka je pokvarila plasman za tri mesta i zauzima 13. a najviše je napredovala Slovačka, za 10. pozicija i popela se na 42.

Fifa rang-lista:

1. Španija 1.875,37

2. Francuska 1.862,03

3. Argentina 1.870,32

4. Engleska 1.820,44

5. Portugal 1.779,55

6. Brazil 1.761,6

7. Holandija 1.754,17

8. Belgija 1.739,54

9. Hrvatska 1.714,2

10. Italija 1.710,06

11. Maroko 1.706,27

12. Nemačka 1.704,21

13. Kolumbija 1.692,1

14. Meksiko 1.688,38

15. Urugvaj 1.673,65

16. SAD 1.670,04

17. Švajcarska 1.648,3

18. Senegal 1.645,23

19. Japan 1.640,47

20. Danska 1.627,64

------------------------------------

34. Srbija 1.520,9

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom