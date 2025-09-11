"ZANIMA GA SAMO NOVAC" Legendarni fudbaler žestoko udario na Dušana Vlahovića

DUŠAN Vlahović je iz nedelje u nedelju glavna tema u Seriji A. Još uvek se govori o njegovom statusu, a čak i golovi se proslavljaju zvižducima. Kritike na račun Srbina uputio je i legendarni napadač.

FOTO: Tanjug/AP/Phelan Ebenhack

Legendarni Alesandro Kosta Kurta, nekadašnji defanzivac Milana nije baš za dolazak Srbina na "Đuzepe Meacu".

- Ne mogu da ga shvatim, on kao da povremeno ima sreće. Pitanje da li je isti igrač kakav je bio poslednje dve godine. Ono što je sigurno, ne može biti ključni igrač ekipe, iako u njemu vidim jakog napadača. Ako bi ovako nastavio, izvinio bih mu se, ali nisam njegov obožavalac. Čak i činjenica da je ostao uprkos tome što ga više ne žele, kao da samo ima želju da pokupi sav novac iz poslednje godine ugovora - rekao je Kostakurta u intervjuu za italijanski "Quotidiano Sportivo".

FOTO: Tanjug/AP

Govorio je potom i o napadačima Juventusa...

- Džonatan Dejvid će biti odlično pojačanje za Juve, Luis Openda i Edon Žegrova će praviti probleme svim odbranama. Tim je solidan, ali rezultati će mnogo zavisiti od odbrane. Videli smo prošle sezone kakav je pakao nastao kad se Bremer povredio. To je bila najveća nesreća za Tijaga Motu.

