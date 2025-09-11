ŠOK NA APENINIMA! Bivši predsednik Palerma (41) pronađen mrtav

Bivši predsednik Palerma, Pol Bakalini, umro je u 41. godini.

Foto: FK Palrermo

Vest o smrti Bakalinija izazvala je šok. Bivši predsednik Palerma pronađen je mrtav u svom domu, a kako prenose italijanski mediji, njegovo beživotno telo prva je pronašla supruga.

Vlasti za sada nisu isključile mogućnost samoubistva.

Bio je predsednik Palerma tokom sezone 2016/17.

- Palermo, zajedno sa predsednikom Dariom Mirijem i celom porodicom "City Football Groupe", izražava saučešće povodom prerane smrti Pola Bakalinija, predsednika Palerma tokom poslednjih meseci sezone 2016/17 - objavio je palermo u saopštenju.

