KRAJ VELIKE KARIJERE: Stiv Mandanda otišao u penziju!

FRANCUSKI golman Stiv Mandanda objavio je danas kraj profesionalne karijere u 40. godini.

FOTO: AP/Tanjug

Sada već bivši čuvar mreže u junu istekao ugovor sa čelnicima Rena, a pošto nije pronašao novi klub, danas je objavio da je okončao profesionalnu karijeru.

U prebogatoj karijeri Mandanda je branio za Avr, Marselj, Kristal Palas i Ren.

Gol reprezentacije Francuske, od 2008. do 2022. godine, Mandanda je branio 35 puta. Bio je deo ekipe koja je 2018. godine osvojila titulu svetskog šampiona.

