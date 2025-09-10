KRAJ VELIKE KARIJERE: Stiv Mandanda otišao u penziju!
FRANCUSKI golman Stiv Mandanda objavio je danas kraj profesionalne karijere u 40. godini.
Sada već bivši čuvar mreže u junu istekao ugovor sa čelnicima Rena, a pošto nije pronašao novi klub, danas je objavio da je okončao profesionalnu karijeru.
U prebogatoj karijeri Mandanda je branio za Avr, Marselj, Kristal Palas i Ren.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Gol reprezentacije Francuske, od 2008. do 2022. godine, Mandanda je branio 35 puta. Bio je deo ekipe koja je 2018. godine osvojila titulu svetskog šampiona.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)