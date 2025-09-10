Fudbal

KRAJ VELIKE KARIJERE: Stiv Mandanda otišao u penziju!

Танјуг

10. 09. 2025. u 20:12

FRANCUSKI golman Stiv Mandanda objavio je danas kraj profesionalne karijere u 40. godini.

КРАЈ ВЕЛИКЕ КАРИЈЕРЕ: Стив Манданда отишао у пензију!

FOTO: AP/Tanjug

Sada već bivši čuvar mreže u junu istekao ugovor sa čelnicima Rena, a pošto nije pronašao novi klub, danas je objavio da je okončao profesionalnu karijeru. 

U prebogatoj karijeri Mandanda je branio za Avr, Marselj, Kristal Palas i Ren. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Gol reprezentacije Francuske, od 2008. do 2022. godine, Mandanda je branio 35 puta. Bio je deo ekipe koja je 2018. godine osvojila titulu svetskog šampiona. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA Tramp se ponovo oglasio

"SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA" Tramp se ponovo oglasio