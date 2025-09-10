CRNOGORSKO PRANJE OBRAZA POSLE BRUKE U ZAGREBU: Navijači iz Crne Gore došli u Beograd, a tamo... (FOTO)

Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično burna.

FOTO: KK Budućnost/ABA liga

Podseitmo, u ponedeljak uveče fudbaleri Crne Gore su izgubili od Hrvatske u gostima sa ubedljivih 4:0 u utakmici kvalifikacija za Mundijal. Međutim posle meča se više pričalo o skandaloznom ponašanju Hrvata i pozivanju na ubijanje Srba. I, ne samo o tome.

Ni Crnogorci se nisu proslavili ponašanjem na Maksimiru.

Ceo region bruji o transparentu gostiju "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", kako je glasila poruka koju su istakli crnogorski navijači, a koja se odnosi na događaje od pre tridesetak godina. Tokom građanskog rata u Jugoslaviji sa teritorije današnje Crne Gore granatiran je Dubrovnik i drugi delovi obale koja danas pripada Hrvatskoj. Vojno obrazloženje je bilo tada da su gađani vojni ciljevi, sa kojih je pucano na Vojsku Jugoslavije, druga strana je to smatrala uništavanjem svetske baštine i...

Desilo se to što se desilo na hrvatsko-crnogorskom fudbalskom duelu, to izvinjavanje Crnogoraca (i, u dobrom delu tamošnjih medija, ne svim, smanjivanje davanja na značaju pozivima na ubijanje Srba).

A "pranje obraza" se desilo samo dan kasnije.

Podgorički "Varvari" pred Hramom svetog Save u Beogradu Screenshot / Balkanski navijači

Podgorički "Varvari", koji bodre najpopularniji crnogorski klub, Budućnost, došli su u Beograd da bodre Srbiju protiv Engleske u mundijalskim kvalifikacijama.

Oni su se fotografisali pred Hramom svetog Save, a potom su se pridružili ostalim navijačkim grupama koje su zajedno otišle na stadion...

Srpski navijači stižu na Srbija - Engleska / Screenshot / Balkanski navijači

... i zajedno, na istoj tribini, bodrili "orlove".

Srpski navijači na utakmici Srbija - Engleska / Screenshot / Balkanski navijači

Među zastavama navijačkih grupova našla se i crnogorska, ćirilična: "Podgorica - za vjeru i otačastvo".

