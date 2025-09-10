KAKAV ŠOK ZA SRBIJU! Posle šamara od Engleza sada i ovo...

NOVE loše vesti za reprezentaciju Srbije!

Posle debakla protiv Engleske (5:0) Srbija će oslabljena dočekati Albaniju (11. oktobra) u narednom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Nikola Milenković je dobio crveni karton protiv "Gordog Albiona", dok je drugi žuti karton dobio Lazar Samardžić, pa neće biti na raspolaganju Draganu Stojkoviću protiv Albanije u Beogradu.

- Izvinjavam se svim navijačima koji su došli da nam pruže podršku. Krivo mi je što nismo mogli da ih obradujemo. Englezi su bili bolji tim, mi nismo bili na nivou kakvo ovo takmičenje zahteva. - Tri gola iz prekida smo primili, što ne sme da nam se dešava. Jako nam je krivo. Moramo da se pripremimo za sledeću utakmicu - rekao je Milenković posle utakmice.

Inače, nakon poraza od Engleske, odnosno pobede Albanije nad Letonijom u Tirani (1:0), nije dobra situacija na tabeli za Srbiju. Englezi imaju maksimalan učinak od pet pobeda na pet utakmica i neprikosnoveni su vladari grupe. Sve do ove utakmice, Srbija je bila na drugom mestu koje vodi u baraž, ali je nakon ovog poraza pala na treću poziciju ima sedam bodova, dok su treći Albanci sa osam. Na četvrtom mestu, sa četiri boda, nalazi se Letonija, dok jeAndora na dnu sa nulom.

Narednu utakmicu Srbija igra 11. oktobra protiv Albanije u Beogradu, i upravo taj okršaj bi mogao da odluči ko će u baraž, a ko propušta Svetsko prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Pisle duela sa Albanijom, Srbija će 14. oktobra igrati sa Andorom, 13. novembra sledi novi meč "orlova" sa Englezima. ali u Londonu, dok 16. novembra u Beograd dolazi Letonija.

