VELIKO POJAČANJE ZA TSC! Tim iz Bačke Topole doveo nekadašnjeg kapitena Partizana
Srpski fudbaler Slobodan Urošević potpisao je ugovor sa TSC-om, saopštio je danas klub iz Bačke Topole.
Urošević (31) nije imao klub nakon što mu je istekao ugovor sa Arisom iz Limasola za koji je igrao prethodne dve godine.
- Karijeru je započeo u beogradskom Radu, a zatim je igrao za BASK i Napredak. U beogradskom Partizanu proveo je pet sezona i odigrao 200 utakmica uz 15 postignutih golova. U inostranstvu je nastupao za belgijski Leuven i kiparski Aris. Tri puta je oblačio dres reprezentacije Srbije i bio je član omladinske selekcije U19 koja je 2013. godine u Litvaniji osvojila Evropsko prvenstvo - saopštio je klub iz Bačke Topole.
TSC se nalazi na osmom mestu na tabeli Superlige Srbije sa osam bodova, a u nedelju će dočekati Mladost iz Lučana.
