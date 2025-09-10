Fudbal

VELIKO POJAČANJE ZA TSC! Tim iz Bačke Topole doveo nekadašnjeg kapitena Partizana

Filip Milošević

10. 09. 2025. u 11:55

Srpski fudbaler Slobodan Urošević potpisao je ugovor sa TSC-om, saopštio je danas klub iz Bačke Topole.

ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ ЗА ТСЦ! Тим из Бачке Тополе довео некадашњег капитена Партизана

Foto: FK Partizan

Urošević (31) nije imao klub nakon što mu je istekao ugovor sa Arisom iz Limasola za koji je igrao prethodne dve godine.

- Karijeru je započeo u beogradskom Radu, a zatim je igrao za BASK i Napredak. U beogradskom Partizanu proveo je pet sezona i odigrao 200 utakmica uz 15 postignutih golova. U inostranstvu je nastupao za belgijski Leuven i kiparski Aris. Tri puta je oblačio dres reprezentacije Srbije i bio je član omladinske selekcije U19 koja je 2013. godine u Litvaniji osvojila Evropsko prvenstvo - saopštio je klub iz Bačke Topole.

TSC se nalazi na osmom mestu na tabeli Superlige Srbije sa osam bodova, a u nedelju će dočekati Mladost iz Lučana.
 

