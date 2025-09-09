PIKSI PRESEKAO! Ovo je sastav Srbije za meč sa Engleskom

Fudbalska reprezentacija Srbije u utorak igra svoju četvrtu utakmicu u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a rival našoj selekciji biće Engleska - prvi favorit K grupe.

FOTO: Tanjug

Orlovi će na rasprodatom stadionu "Rajko Mitić" (20.45) pokušati da konačno skinu jedan veliki skalp pred domaćom publikom i revanširaju se selekciji Gordog Albiona za minimalni poraz na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj (1:0).

Sastav Srbije od tada se nije previše promenio, dok je Engleska sa druge strane pretrpela značajne promene i u Beograd dolaze oslabljeni za izostanak nekolicine vrlo bitnih igrača.

Prva i osnovna promena u odnosu na okršaj u Gelzenkirhenu je ta što na klupi ostrvske selekcije umesto Gareta Sautgejta sedi Tomas Tuhel, čiji je rad već na početku mandata pretrpeo kritike, uprkos maksimalnom učinku u dosadašnjem toku mundijalskih kvalifikacija.

Kao što smo rekli za razliku od Engleske, Srbija će u utorak izaći u većinski istom sastavu, gde u timu sigurno neće biti samo Sergeja Milinković-Savića i Predraga Rajkovića.

FOTO: EPA

Što se tiče golmana i zadnje linije, tu su „zakucani“ Petrović na golu i Milenković i Pavlović ispred njega, a kao što smo pisali i pre meča sa Letonijom, Veljković je igrač u kojeg Stojković ima veliko poverenje i kada god je mogao da se odazove pozivu – igrao je. Zato može da se očekuje da istrči na teren i sutra veče.

Po bokovima ista lica – Živković desno i Kostić levo. I to je petorka (bez Petrovića), koja je počela meč protiv Engleske i na Evropskom prvenstvu.

U sredini je rezervisano mesto za Sašu Lukića, još jednog Piksijevog „vojnika“, koji je redovan starter bilo da igra zadnjeg veznog ili polušpica. Selektor, prosto, voli da vidi vezistu Fulama na terenu, a ulogu sada igra i Lukićeva prednost što ima iskustvo igranja u Premijer ligi protiv gotovo celog tima Albiona. Očekuje se da u odnosu na meč sa Letonijom drugi vezista bude sa, ipak, malo defanzivnijim karakteristima u odnosu na Ivana Ilića i tu prednost ima Nemanja Maksimović.

I protiv Albanije u Tirani i protiv Austrije u Beču, pa i u Beogradu (tu se počelo sa dva polušpica), trio u sredini činili su Lukić, Maksimović i Samardžić, te zvuči najlogičnije, pogotovo što su odradili dobar i uspešan posao, da sva trojica zaigraju i protiv Engleske. Iako je Aleksandar Katai uradio odlične stvari u Rigi, ovog puta je Stojkoviću potreban vezista sa većim radijusom kretanja, odnosno, boljom defanzivom, a to Samardžić jeste. Što ne znači da Katai neće dobiti priliku ako zatreba u drugom delu.

FOTO: FSS

Dušan Vlahović će biti jedan špic, a drugi, utisak je, ponovo Luka Jović. Sama činjenica da je danas na konferenciji za medije ulogu kapitena poneo Nikola Milenković i da je na direktno pitanje da li to znači da Aleksandar Mitrović neće početi meč, selektor odgovorio pričom o fizičkoj spremi igrača, to sugeriše da će Mitrogol u napad na Albion krenuti negde tokom drugog poluvremena.

Prema tome, projektovani tim Srbije za meč sa Engleskom čine: Petrović – Veljković, Milenković, Pavlović – Živković, Lukić, Maksimović, Kostić – Samardžić – Vlahović, Jović.

