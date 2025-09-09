PIKSI PRESEKAO! Ovo je sastav Srbije za meč sa Engleskom
Fudbalska reprezentacija Srbije u utorak igra svoju četvrtu utakmicu u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a rival našoj selekciji biće Engleska - prvi favorit K grupe.
Orlovi će na rasprodatom stadionu "Rajko Mitić" (20.45) pokušati da konačno skinu jedan veliki skalp pred domaćom publikom i revanširaju se selekciji Gordog Albiona za minimalni poraz na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj (1:0).
Sastav Srbije od tada se nije previše promenio, dok je Engleska sa druge strane pretrpela značajne promene i u Beograd dolaze oslabljeni za izostanak nekolicine vrlo bitnih igrača.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Prva i osnovna promena u odnosu na okršaj u Gelzenkirhenu je ta što na klupi ostrvske selekcije umesto Gareta Sautgejta sedi Tomas Tuhel, čiji je rad već na početku mandata pretrpeo kritike, uprkos maksimalnom učinku u dosadašnjem toku mundijalskih kvalifikacija.
Kao što smo rekli za razliku od Engleske, Srbija će u utorak izaći u većinski istom sastavu, gde u timu sigurno neće biti samo Sergeja Milinković-Savića i Predraga Rajkovića.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Što se tiče golmana i zadnje linije, tu su „zakucani“ Petrović na golu i Milenković i Pavlović ispred njega, a kao što smo pisali i pre meča sa Letonijom, Veljković je igrač u kojeg Stojković ima veliko poverenje i kada god je mogao da se odazove pozivu – igrao je. Zato može da se očekuje da istrči na teren i sutra veče.
Po bokovima ista lica – Živković desno i Kostić levo. I to je petorka (bez Petrovića), koja je počela meč protiv Engleske i na Evropskom prvenstvu.
U sredini je rezervisano mesto za Sašu Lukića, još jednog Piksijevog „vojnika“, koji je redovan starter bilo da igra zadnjeg veznog ili polušpica. Selektor, prosto, voli da vidi vezistu Fulama na terenu, a ulogu sada igra i Lukićeva prednost što ima iskustvo igranja u Premijer ligi protiv gotovo celog tima Albiona. Očekuje se da u odnosu na meč sa Letonijom drugi vezista bude sa, ipak, malo defanzivnijim karakteristima u odnosu na Ivana Ilića i tu prednost ima Nemanja Maksimović.
I protiv Albanije u Tirani i protiv Austrije u Beču, pa i u Beogradu (tu se počelo sa dva polušpica), trio u sredini činili su Lukić, Maksimović i Samardžić, te zvuči najlogičnije, pogotovo što su odradili dobar i uspešan posao, da sva trojica zaigraju i protiv Engleske. Iako je Aleksandar Katai uradio odlične stvari u Rigi, ovog puta je Stojkoviću potreban vezista sa većim radijusom kretanja, odnosno, boljom defanzivom, a to Samardžić jeste. Što ne znači da Katai neće dobiti priliku ako zatreba u drugom delu.
Dušan Vlahović će biti jedan špic, a drugi, utisak je, ponovo Luka Jović. Sama činjenica da je danas na konferenciji za medije ulogu kapitena poneo Nikola Milenković i da je na direktno pitanje da li to znači da Aleksandar Mitrović neće početi meč, selektor odgovorio pričom o fizičkoj spremi igrača, to sugeriše da će Mitrogol u napad na Albion krenuti negde tokom drugog poluvremena.
Prema tome, projektovani tim Srbije za meč sa Engleskom čine: Petrović – Veljković, Milenković, Pavlović – Živković, Lukić, Maksimović, Kostić – Samardžić – Vlahović, Jović.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
"NAPADAČI MOGU DA VAM IGRAJU ZATVORENIH OČIJU!" Tomas Tuhel uoči meča Srbija - Engleska
08. 09. 2025. u 21:38
"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska
08. 09. 2025. u 21:10
ENGLESKA U PROBLEMU! Dibidus neočekivani haos u taboru Engleza pred meč sa Srbijom!
08. 09. 2025. u 19:42
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)