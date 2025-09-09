Fudbal

PIKSI PRESEKAO! Ovo je sastav Srbije za meč sa Engleskom

Новости онлине

09. 09. 2025. u 08:30

Fudbalska reprezentacija Srbije u utorak igra svoju četvrtu utakmicu u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a rival našoj selekciji biće Engleska - prvi favorit K grupe.

ПИКСИ ПРЕСЕКАО! Ово је састав Србије за меч са Енглеском

FOTO: Tanjug

Orlovi će na rasprodatom stadionu "Rajko Mitić" (20.45) pokušati da konačno skinu jedan veliki skalp pred domaćom publikom i revanširaju se selekciji Gordog Albiona za minimalni poraz na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj (1:0).

Sastav Srbije od tada se nije previše promenio, dok je Engleska sa druge strane pretrpela značajne promene i u Beograd dolaze oslabljeni za izostanak nekolicine vrlo bitnih igrača.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Prva i osnovna promena u odnosu na okršaj u Gelzenkirhenu je ta što na klupi ostrvske selekcije umesto Gareta Sautgejta sedi Tomas Tuhel, čiji je rad već na početku mandata pretrpeo kritike, uprkos maksimalnom učinku u dosadašnjem toku mundijalskih kvalifikacija.

Kao što smo rekli za razliku od Engleske, Srbija će u utorak izaći u većinski istom sastavu, gde u timu sigurno neće biti samo Sergeja Milinković-Savića i Predraga Rajkovića.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

FOTO: EPA

 

Što se tiče golmana i zadnje linije, tu su „zakucani“ Petrović na golu i  Milenković  i  Pavlović ispred njega, a kao što smo pisali i pre meča sa Letonijom, Veljković je igrač u kojeg Stojković ima veliko poverenje i kada god je mogao da se odazove pozivu – igrao je. Zato može da se očekuje da istrči na teren i sutra veče.

Po bokovima ista lica – Živković desno i Kostić levo. I to je petorka (bez Petrovića), koja je počela meč protiv Engleske i na Evropskom prvenstvu.

U sredini je rezervisano mesto za Sašu Lukića, još jednog Piksijevog „vojnika“, koji je redovan starter bilo da igra zadnjeg veznog ili polušpica. Selektor, prosto, voli da vidi vezistu Fulama na terenu, a ulogu sada igra i Lukićeva prednost što ima iskustvo igranja u Premijer ligi protiv gotovo celog tima Albiona. Očekuje se da u odnosu na meč sa Letonijom drugi vezista bude sa, ipak, malo defanzivnijim karakteristima u odnosu na Ivana Ilića i tu prednost ima Nemanja Maksimović.

I protiv Albanije u Tirani i protiv Austrije u Beču, pa i u Beogradu (tu se počelo sa dva polušpica), trio u sredini činili su Lukić, Maksimović i Samardžić, te zvuči najlogičnije, pogotovo što su odradili dobar i uspešan posao, da sva trojica zaigraju i protiv Engleske. Iako je Aleksandar Katai uradio odlične stvari u Rigi, ovog puta je Stojkoviću potreban vezista sa većim radijusom kretanja, odnosno, boljom defanzivom, a to Samardžić jeste. Što ne znači da Katai neće dobiti priliku ako zatreba u drugom delu.

FOTO: FSS

 

Dušan Vlahović će biti jedan špic, a drugi, utisak je, ponovo Luka Jović. Sama činjenica da je danas na konferenciji za medije ulogu kapitena poneo Nikola Milenković i da je na direktno pitanje da li to znači da Aleksandar Mitrović neće početi meč, selektor odgovorio pričom o fizičkoj spremi igrača, to sugeriše da će Mitrogol u napad na Albion krenuti negde tokom drugog poluvremena.

Prema tome, projektovani tim Srbije za meč sa Engleskom čine: Petrović – Veljković, Milenković, Pavlović – Živković, Lukić, Maksimović, Kostić – Samardžić – Vlahović, Jović.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AZURINE NEDODRLJIVE: Od kada je kormilo preuzeo legendarni Hulio Velasko. odbojkašice Italije osvojile olimpijsko i svetsko zlato uz dve LN
Ostali sportovi

0 0

"AZURINE" NEDODRLJIVE: Od kada je kormilo preuzeo legendarni Hulio Velasko. odbojkašice Italije osvojile olimpijsko i svetsko zlato uz dve LN

TALIJA je pokazala šta znači kada se svi u odbojci ujedine oko ženske reprezentacije. Pre dve godine podbacile su na EP, selektor Mancanti se povukao i kormilo je preuzeo Hulio Velasko. Od kada je legendarni Argentinac seo na klupu "azurine" su počele da dominraju svetom. Lane su osvojile svoje prvo olimpijsko zlato, a juče posle 23 goine i drugu svetsku krunu, pošto su u finalu 25.SP u Bangkoku pobedile Tursku sa 3:2. Uz to dva puta su trijumfovale u Ligi nacija.

09. 09. 2025. u 08:00

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA