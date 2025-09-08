"KAD ME ŠLOG NIJE STREFIO!" Piksi pred Srbija - Engleska pričao i što nema najboljeg srpskog igrača: Ko ga ne bi voleo u timu?!

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a dan pred tu utakmicu selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi je na zanimljiv način najavio predstojeći spektakl.

Evo i kako je protekla konferencija za štampu:

- Mnogo je decenija prošlo od meča kog dobro pamtim, sa Engleskom u Beogradu, ali ovo su sada neka nova vremena, nove generacije. Mi ćemo maltene u godinu dana već dvaput igrati s Englezima. Jedna je bila na Evropskom prvenstvu, sada u kvalifikacijama. Ništa se ne menja. Radujem se utakmici, u svakom slučaju. Kvalifikaciona utakmica, kao i svaka druga, osim što je pažnja usmerena na velikog protivnika i epitet velike utakmice.

Kako spremiti ekipu da ne primi rani gol?

- Mi uopšte ne razmišljamo o ranom golu! Mi uopšte ne razmišljamo o primljenom golu! Morate imati koncentraciju, naravno. Raduje me što će stadion biti pun, jer to će na planu motivacije, pored imena protivnika, značiti našim igračima, mada su oni već igrali velike utakmice na svetskom i evropskom prvenstvu. Ali, radujemo se punoj Marakani i nadam se da ćemo ostati smireni da taktičke stvari uvedemo u nivo kakav mi želimo da izgledamo.

Da li bi voleo da sad ima na raspolaganju Tadića i da li se zahvalio Bogu što lopta Letonaca u 90. minutu nije ušla u gol Srbije?

- Kad me šlog nije strefio! Nemoj to da me podsećaš! (smeh) Kažem, isti je sada rival kao na Evropskom prvenstvu, a mislim da smo tada dobro igrali, da smo na momente i dominirali. Po meni, izgledali smo dobro timski, raspoloženi za igru, nije bilo straha iako je Engleska bila favorit i tada, a i sada u svakom slučaju. Što se Tadića tiče... voleo bih, kako ne bih voleo da ga imam! Ali, to je, izgleda, nemoguća misija. Ja sam tada rekao, mogu da ponovim, odluka koju je doneo je bila brzopleta. Ko ne bi voleo da ima takvog igrača u timu?! On je tada rekao nešto što nije trebalo, ali nije bilo strašno. Nisam mu zamerio previše.

Zašto je tek sada kao selektor doživeo da stadion bude rasprodat?

- Ljudi najviše poštuju i cene borbenost, zalaganje, posvećenost... Trudimo se da iz meča u meč pružamo maksimum. Nekad rezultat dođe, nekad ne, ali, generalno, ljudi vole to da vide. Postoje dva razloga (za veliku posetu), a to je da su kvalifikacije vrlo važne, pa iz tog razloga što žele da podrže našu reprezentaciju, a druga je što pokazuju veliki respekt prema njenoj reprezentaciji. Raduje nas kada je stadion pun, a to je nešto što stalno viđamo u nekim zemljama kada igramo u Evropi. To je nešto za šta se mi trudimo, da ljudi dolaze i stvaraju fudbalski ambijent. Ne bih voleo da se ponovi ono što je bilo u Rigi, da igramo u nefudbalskom terminu, u vremenu koje nije za kvalifikacioni meč. Igrali smo sparini, nisu dozvolili ni teren da se pokvasi... Ali, dobro, važno da smo to prošli. Ovo sada je nešto drugo, spektakl, ambijent, početak utakmice kakav i treba da bude za jednu fudbalski meč.

Da li postoje engleske slabosti (sporost, "igranje unazad) na koje ukazuje engleska štampa?

Velike ekipe kao što je Engleska i druge imaju kvalitet, pa su kritike donekle i očekivane (kada se ne zablista). Neko je malopre rekao koji igrači sad nedostaju zbog povreda, Saha, Belginem ... ali nemojte mi reći da Rašford, Madueke, Eze ili Kejn nisu u tom rangu. Pitanje je šta je tu bolje. Velika su očekivanja, pa je normalan pritisak javnosti, jer su oni svesni svoje snage. Zato i očekuju pobede od pet, šest golova, ali to baš nije lako. Rezultati od pre nekoliko dana su to i pokazali, da na kraju može da bude kobno po nekog ko je favorit. A to da su oni spori, to je za mene i moje igrače da analiziramo, da se pripremimo još bolje. Kao što su oni nas analizirali, tako smo i mi uradili. Još večeras ćemo imati video-analizu, sastanak, a sutra neće biti priče o tome. Sutra je dan da se momci naspavaju, odmore i uveče da izađu na teren. Tako da ćemo sve večeras da završimo što se pripreme tiče.

Da li planira striktno čuvanje Kejna i da li će se menjati odbrana, jer Englezi imaju brza krila?

- Da li su promene moguće? Reći ću vam: da. Da u odnosu na utakmicu u Letoniji. O detaljima ne bih, što je normalno. Imamo još jedan trening, da se malo podsetimo, utvrdimo gradivo, pa ćemo da vidimo. Što se tiče Kejna, a on je jedan od najboljih napadača današnjice, da li će imati striktnog čuvara... mislim da ne. Da ja sad naređujem mojim igračima da jure nekog po terenu... Ući će on već u neku zonu gde će ga neko sačekati.

Pobedu nad Letonijom je nazvao "zlata vrednom", a da li sme da najavi juriš po pobedu i protiv Engleske?

- Moje kontra-pitanje bi bilo: Što ne bismo pobedili? To nije zabranjeno. Oni imaju isti cilj, dolaze da pobede. Biće dobra borba, težak meč, za oba takmaca. Svašta može da se desi u 90 minuta. Ne bih mogao da prognoziram rezultat, ali mi ćemo pripremiti utakmicu za ono što mislimo da uradimo. Da li će to biti dovoljno, videćemo. Niti se plašim, niti me briga ko je prekoputa! Imaju oni svoje adute, imamo i mi. Daćemo, sigurno, sve od sebe. To će vam svaki trener reći. Ali, realno, nema razloga za strahom. Da biste bili dobar tim, morate da pokažete zrelost, požrtvovanje, disciplinu, puno trčanja, borbenost, da igrate u dva pravca, to je onda taj timski duh, timska slika koja treba da se pokaže na terenu. Priprema je normalna, ista, osim što sam za Rigu imao utisak da je neka utakmica bez adrenalina, valjda jer se igralo u tri popodne, ali ovo je nešto sasvim drugo, spremate se za pravu utakmicu, da kažem. Potpuno mirno i spokojno.

Engleski novinar: Zašto mislite da možete da pobedite?

- Za jedan tim je uvek važno da ima takav mentalitet, da uvek misli da može da pobedi. Tim koji je sklon pesimizmu, teško da može da pobedi. Sve je to okej, zovete se Engleska, sve mi to poštujemo, ali Bože moj. Ali, i vi na terenu morate da pokažete da ste bolji. Razlika je u tome šta pričate, i šta pokažete na terenu. Niti Engleska dolazi da se brani, niti mi. Napadaćemo kad možemo, a branićemo se kad moramo.

"Mora da pršti na terenu!"

- Tim će biti kakav mislimo da može najviše da pruži. Ima i pet izmena, utakmica dugo traje. S jedne strane, Engleska nije Letonija niti Andora. Oni su tim među najboljima. Neću reći najbolji, da ne uvredim Španiju i Francusku. Možda oni sporo igraju, ali Tomas Tuhel pobeđuje i uzima bodove. To je najvažnije. Izabraćemo najbolje rešenje. Daćemo sve od sebe da odigramo kvalitetno. Da to bude kvalifikaciona utakmica, da svaki aut, korner, faul bude izuzetno značajan. Tu nema pardona. Mora da pršti na terenu - zaključio je Dragan Stojković.



Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

