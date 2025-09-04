Fudbal

"HEJ, TI, STAVI ME SADA NA KLUPU"! Fudbaler Ovijeda napao Srbina, klub hitno reagovao

Новости онлине

04. 09. 2025. u 13:26

SRPSKI trener na mukama! Nisu u ljubavi Hajsem Hasan i Veljko Paunović.

ХЕЈ, ТИ, СТАВИ МЕ САДА НА КЛУПУ! Фудбалер Овиједа напао Србина, клуб хитно реаговао

FOTO: Profimedia

Naime, nedavno je vezista proslavio asistenciju za gol tako što se okrenuo ka srpskom treneru i poručio mu: “Hej, ti, stavi me sad na klupu”.

Revoltiran činjenicom da je utakmicu za Ovijedo protiv Real Sosijedada počeo kao rezerva, kao i zbog toga što ga je Paunović javno kritikovao zbog greške kod primljenog gola protiv Real Madrida, u kolu ranije – odlučio je da uradi neprihvatljiv gest.

*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*

Ovijedo je odmah pokrenuo disciplinski postupak protiv Hasana.

- U skladu sa incidentom koji je uključivao igrača Hajsema Hasana na utakmici protiv Real Sosijedada – Ovijedo želi da istakne da ne podržava takvu vrstu ponašanja, kao i da ćemo pokrenuti disciplinski postupak protiv igrača - piše u saopštenju.

*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO