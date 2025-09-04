"HEJ, TI, STAVI ME SADA NA KLUPU"! Fudbaler Ovijeda napao Srbina, klub hitno reagovao
SRPSKI trener na mukama! Nisu u ljubavi Hajsem Hasan i Veljko Paunović.
Naime, nedavno je vezista proslavio asistenciju za gol tako što se okrenuo ka srpskom treneru i poručio mu: “Hej, ti, stavi me sad na klupu”.
Revoltiran činjenicom da je utakmicu za Ovijedo protiv Real Sosijedada počeo kao rezerva, kao i zbog toga što ga je Paunović javno kritikovao zbog greške kod primljenog gola protiv Real Madrida, u kolu ranije – odlučio je da uradi neprihvatljiv gest.
Ovijedo je odmah pokrenuo disciplinski postupak protiv Hasana.
- U skladu sa incidentom koji je uključivao igrača Hajsema Hasana na utakmici protiv Real Sosijedada – Ovijedo želi da istakne da ne podržava takvu vrstu ponašanja, kao i da ćemo pokrenuti disciplinski postupak protiv igrača - piše u saopštenju.
