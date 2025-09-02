PAO POTPIS! Napadač Čelsija stigao u Bajern Minhen

Fudbaler Čelsija Nikolas Džekson će do završetka sezone igrati na pozajmici u Bajern Minhenu, saopštio je nemački klub.

FOTO: Tanjug/AP

Poznati insajder Fabricio Romano preneo je da Bajern u sklopu dogovora sa Čelsijem ima opciju da otkupi ugovor 24-godišnjeg senegalskog napadača.

"Nikolas će dodati još jednu dimenziju našoj napadačkoj igri. Pokriva širok spektar područja. Donosi veliku brzinu, opasan je ispred gola i traži načine da se probije iza odbrane za dobrobit tima. On je takođe otvoren, pozitivan momak i neće imati problema da se uklopi u naš tim", naveo je sportski direktor Bajerna Kristof Frojnd, a preneo sajt kluba.

Džekson je u Čelsi stigao u junu 2023. godine iz Viljareala, i od tad je odigrao ukupno 81 utakmicu i postigao 30 golova za engleski klub, sa kojim je ove godine osvojio titule na Svetskom klupskom prvenstvu i u Ligi konferencija.

Za reprezentaciju Senegala je zabeležio ukupno 20 nastupa.

"Veoma sam srećan što sam sada deo ovog velikog kluba. Bajern je jedan od najboljih klubova na svetu. Svi znaju imena legendi koje su ovde igrale i znaju da ovaj klub predstavlja najveći uspeh. Imam velike ciljeve i snove ovde i daću sve od sebe da pomognem Bajernu da osvoji još titula", rekao je Džekson, koji će u Bajernu nositi dres sa brojem 11.