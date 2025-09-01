VELIKI POSAO MANČESTER SITIJA: Engleski velikan doveo jednog od najboljih golmana na svetu
VELIKI posao uradio je Mančester siti u finišu prelaznog roka. "Građani" su doveli jednog od najboljih golmana sveta, Đanluiđija Donarumu.
Kako prenosi Fabricio Romano, Italijan je potpisao višegodišnji ugovor sa engleskim velikanom i nema nikakve sumnje da će predstavljati veliko pojačanje među stativama.
Siti od početka sezone ima dosta problema, osvojio je samo tri boda iz tri utakmice u Premijer ligi, a primio je četiri pogotka.
Prvi izbor Pepa Gvardiole na golu na startu prvenstva bio je Džejms Trafrod, ali jasno je da će on sad biti druga opcija.
Donaruma je do sad igrao za Milan od 2015. do 2021. godine kad je prešao u PSŽ za koji je branio sve do ove sezone. Sa "svecima" je u maju osvojio Ligu šampiona.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
01. 09. 2025. u 15:24
ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Stigle katastrofalne vesti u Rigu, a onda...
01. 09. 2025. u 10:14
ŠIPTAR ZGROZIO FUDBALSKI SVET! Novi saigrač Dušana Vlahovića izazvao skandal na Apeninima
01. 09. 2025. u 14:26
KAKAV OBRT! Aleksandar Mitrović se vraća u Evropu, ali tamo gde ga niko nije očekivao
01. 09. 2025. u 10:59
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)