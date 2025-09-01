VELIKI POSAO MANČESTER SITIJA: Engleski velikan doveo jednog od najboljih golmana na svetu

VELIKI posao uradio je Mančester siti u finišu prelaznog roka. "Građani" su doveli jednog od najboljih golmana sveta, Đanluiđija Donarumu.

Foto: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Kako prenosi Fabricio Romano, Italijan je potpisao višegodišnji ugovor sa engleskim velikanom i nema nikakve sumnje da će predstavljati veliko pojačanje među stativama.

✍🏼🔐 Gigio Donnarumma has signed his long term contract at Manchester City. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Siti od početka sezone ima dosta problema, osvojio je samo tri boda iz tri utakmice u Premijer ligi, a primio je četiri pogotka.

Prvi izbor Pepa Gvardiole na golu na startu prvenstva bio je Džejms Trafrod, ali jasno je da će on sad biti druga opcija.

Donaruma je do sad igrao za Milan od 2015. do 2021. godine kad je prešao u PSŽ za koji je branio sve do ove sezone. Sa "svecima" je u maju osvojio Ligu šampiona.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“