VELIKI POSAO MANČESTER SITIJA: Engleski velikan doveo jednog od najboljih golmana na svetu

01. 09. 2025. u 20:24

VELIKI posao uradio je Mančester siti u finišu prelaznog roka. "Građani" su doveli jednog od najboljih golmana sveta, Đanluiđija Donarumu.

ВЕЛИКИ ПОСАО МАНЧЕСТЕР СИТИЈА: Енглески великан довео једног од најбољих голмана на свету

Foto: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Kako prenosi Fabricio Romano, Italijan je potpisao višegodišnji ugovor sa engleskim velikanom i nema nikakve sumnje da će predstavljati veliko pojačanje među stativama.

Siti od početka sezone ima dosta problema, osvojio je samo tri boda iz tri utakmice u Premijer ligi, a primio je četiri pogotka.

Prvi izbor Pepa Gvardiole na golu na startu prvenstva bio je Džejms Trafrod, ali jasno je da će on sad biti druga opcija.

Donaruma je do sad igrao za Milan od 2015. do 2021. godine kad je prešao u PSŽ za koji je branio sve do ove sezone. Sa "svecima" je u maju osvojio Ligu šampiona.

