"PONEKAD MRZIM SVOJE IGRAČE": Trener Mančester junajteda rekao ono što svi navijači kluba misle

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 08. 2025. u 10:39

Trener Mančester junajteda Ruben Amorim rekao je da ponekada mrzi svoje igrače, najčešće posle teških poraza, kakav je bio onaj protiv Grimzbija.

FOTO: Tanjug/AP

Junajted je u sredu eliminisan iz Liga kupa, nakon što je posle penala poražen od četvrtoligaša Grimzbija.

Amorim je nakon meča bio veoma emotivan, rekavši da stvari moraju da se promene.

Pred novi izazov u Premijer ligi je rekao da se ne kaje zbog nešto žešće kritike svojih igrača i da je normalno to što ih ponekad mrzi.

- Svaki put kada izgubimo na onaj način, reagovaću isto. Nekada ći reći da mrzim svoje igrače, nekada da ih volim. Nekada ću ih braniti. Sve zavisi od ishoda. To je način na koji radim. Svi mi kažu da moram da budem mirniji pred medijima, ali ja ne mogu da budem takav, izjavio je Amorim.

Dodao je i da se njegove vizije o budućnosti u Junajtedu često menjaju.

- Nekada pomislim kako želim momentalno da dam otkaz, a nekad se vidim u klubu još 20 godina. U određenim situacijama ne volim da budem okružen svojim igračima, a to je nešto što moram da promenim, rekao je Amorim.

Junajted se u trećem kolu Premijer lige od 16.00 časova sastaje sa Barnlijem.

