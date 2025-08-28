KAKVA PROMENA: Erling Holand doneo odluku o kojoj bruji Evropa

Erling Holand doneo je odluku o kojoj bruji Evropa.

FOTO: Tanjug/AP

Kako pišu norveški mediji, a prenosi "Miror", Napadač Mančester sitija će u dresu Norveške nastupati sa drugim prezimenom na dresu.

Umesto samo Hland ,na dresu iznad broja nosiće prezime svoje majke Gri Marite, tako će iznad broja devet od seprembra pisati "Braut Holand".

Ova odluka je iznenadila i selektora Norveške Stalea Solbakena.

- To je njegovo ime (Braut), više nije tako teško za izgovoriti. Nisam do sada ništa znao o tome - rekao je Solbaken.

Zanimljivo je da je Holand već poznat na Instagramu pod svojim punim imenom Erling Braut Haland.

Nosio je isto ime i kada je postigao neverovatnih devet golova za Norvešku na Svetskom prvenstvu do 20 godina 2019. godine.

Međutim, u svojim bivšim klubovima, Salcburgu i Borusiji Dortmund, kao i u Sitiju, uvek je nosio samo prezime Haland na dresu.

Pod novim prezimenom će nastupiti u narednim utakmicama, najpre prijateljskoj protiv Finske, a onda i u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Moldavije 9. septembra.

