Fudbal

KAKVO IME NA PROBI U JEDINSTVU: Sin Didijea Drogbe trenira sa prvoligašem

Новости онлине

27. 08. 2025. u 13:01

DIDIJE Drogba je ostao upaćen kao vrhunski napadač, a ljubitelji fudbala u Srbije bi uskoro mogli na našim terenima da gledaju njegovog sina Isaka Drogbu.

КАКВО ИМЕ НА ПРОБИ У ЈЕДИНСТВУ: Син Дидијеа Дрогбе тренира са прволигашем

Foto: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Kako prenosi "Mozzartsport" on trenira sa Jedinstom iz Uba koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije.

Isak se baš kao i njegov otac najbolje snalazi na poziciji napadača, a u pomenuti klub je stigao zahvaljujući Nemanji Matiću i njegovom poznanstvu sa legendarnim napadačem.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Navodi se da je početni utisak sasvim zadovoljavajući, ali da je jasno da je daleko Isak koji je rođen 2000. godine od nivoa svog oca.

Podsetimo, Jedinstvo posle pet odigranih kola u Prvoj ligi Srbije zauzima četvrto mesto na tabeli sa devet bodova.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE! Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona

"OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE!" Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona