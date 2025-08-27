KAKVO IME NA PROBI U JEDINSTVU: Sin Didijea Drogbe trenira sa prvoligašem
DIDIJE Drogba je ostao upaćen kao vrhunski napadač, a ljubitelji fudbala u Srbije bi uskoro mogli na našim terenima da gledaju njegovog sina Isaka Drogbu.
Kako prenosi "Mozzartsport" on trenira sa Jedinstom iz Uba koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije.
Isak se baš kao i njegov otac najbolje snalazi na poziciji napadača, a u pomenuti klub je stigao zahvaljujući Nemanji Matiću i njegovom poznanstvu sa legendarnim napadačem.
Navodi se da je početni utisak sasvim zadovoljavajući, ali da je jasno da je daleko Isak koji je rođen 2000. godine od nivoa svog oca.
Podsetimo, Jedinstvo posle pet odigranih kola u Prvoj ligi Srbije zauzima četvrto mesto na tabeli sa devet bodova.
