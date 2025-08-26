ŠIPTARI IM ZABILI NOŽ U LEĐA! Najveći talenat švajcarskog fudbala izabrao lažnu državu Kosovo

ŠVAJCARCI gledaju i ne veruju!

Foto: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

Mladi vezista Leon Avdulahu (21), koji je rođen i odrastao u Gerlafingenu i ponikao u Bazelu, doneo je odluku da promeni sportsku nacionalnost i da u budućnosti nastupa za tzv. Kosovo, odakle su mu roditelji.

Vest je potvrdio predsednik Fudbalskog saveza tzv. Kosova Agim Ademi, porukom na Instagramu:

- Čekanju je kraj, Leon je Kosovac!

Foto: Instagram

Ono što posebno boli Švajcarce je činjenica da ovaj potez dolazi samo nekoliko meseci nakon što je i talentovani Eman Kospo odlučio da zaigra za Bosnu i Hercegovinu, pa švajcarski fudbal doživljava još jedan ozbiljan udarac kada je reč o mladim igračima koji bi mogli da budu nosioci reprezentacije u budućnosti.

Inače, Avdulahu je u prethodne dve godine čak šest puta nastupio za mladu reprezentaciju Švajcarske (U21), a poslednji put je dres te selekcije nosio u martu 2025. godine. Ipak, pozivi i molbe selektora Murata Jakina i predsednika saveza Petera Knabela nisu urodili plodom, Avdulahu je odlučio da se okrene tzv. Kosovu.

