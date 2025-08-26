ŠIPTARI IM ZABILI NOŽ U LEĐA! Najveći talenat švajcarskog fudbala izabrao lažnu državu Kosovo
ŠVAJCARCI gledaju i ne veruju!
Mladi vezista Leon Avdulahu (21), koji je rođen i odrastao u Gerlafingenu i ponikao u Bazelu, doneo je odluku da promeni sportsku nacionalnost i da u budućnosti nastupa za tzv. Kosovo, odakle su mu roditelji.
Vest je potvrdio predsednik Fudbalskog saveza tzv. Kosova Agim Ademi, porukom na Instagramu:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Čekanju je kraj, Leon je Kosovac!
Ono što posebno boli Švajcarce je činjenica da ovaj potez dolazi samo nekoliko meseci nakon što je i talentovani Eman Kospo odlučio da zaigra za Bosnu i Hercegovinu, pa švajcarski fudbal doživljava još jedan ozbiljan udarac kada je reč o mladim igračima koji bi mogli da budu nosioci reprezentacije u budućnosti.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Inače, Avdulahu je u prethodne dve godine čak šest puta nastupio za mladu reprezentaciju Švajcarske (U21), a poslednji put je dres te selekcije nosio u martu 2025. godine. Ipak, pozivi i molbe selektora Murata Jakina i predsednika saveza Petera Knabela nisu urodili plodom, Avdulahu je odlučio da se okrene tzv. Kosovu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona
ZVEZDA će večeras na Kipru u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona juriti gol zaostatka protiv Pafosa. Meč se igra na "Alfamega stadionu" u Limasolu i počinje od 21.00.
26. 08. 2025. u 08:22 >> 08:22
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)