BIO JE "ZLATNI DEČAK" A SAD... Evo gde karijeru nastavlja bivši najtalentovaniji fudbaler na svetu

Časlav Vuković

24. 08. 2025. u 23:12

FUDBALER Pari Sen Žermena Portugalac Renato Sančes igraće do kraja sezone na pozajmici u Panatinaikosu, saopštio je danas grčki klub.

Foto: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Ovaj 28-godišnjak je važio najvećeg svetskog talenta, ali potencijal nikad nije ispoljio do kraja. 

On je osmo pojačanje Panatinaikosa u letnjem prelaznom roku i deliće teren sa dvojicom srpskih igrača Filipom Mladenovićem i Filipom Đuričićem.

Sančes je član Pari Sen Žermena od 2022. godine, ali je za šampiona Francuske odigrao samo 27 utakmica, pošto je prethodne dve sezone proveo na pozajmicama u Romi i Benfiki. 

Vezista rođen u Lisabonu je pre "svetaca" nastupao za Lil, Svonsi, Bajern i Benfiku.

