Fudbal

MILAN NE MOŽE ZA SRBINA: Strahinja Pavlović dao gol u Seriji A! (VIDEO)

Časlav Vuković

23. 08. 2025. u 22:15

SRPSKI fudbaler Strahinja Pavlović je još jednom pokazao koliko je važan za igru Milana.

МИЛАН НЕ МОЖЕ ЗА СРБИНА: Страхиња Павловић дао гол у Серији А! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

On je već u 1. kolu postigao gol protiv Kremonezea. Reprezentativac naše zemlje se našao u kaznenom prostoru rivala i centaršut Estupinjana je glavom sproveo u mrežu.

Njegov pogodak bio je izjednačujući. Gosti su do prednosti došli u 28. minutu preko Federika Baširota.

Podsetimo, Pavlović je postigao prvi gol za "rosonere" u ovoj sezoni. To je još jedan dokaz koliko je važan za igru ovog velikana.

