MILAN NE MOŽE ZA SRBINA: Strahinja Pavlović dao gol u Seriji A! (VIDEO)
SRPSKI fudbaler Strahinja Pavlović je još jednom pokazao koliko je važan za igru Milana.
On je već u 1. kolu postigao gol protiv Kremonezea. Reprezentativac naše zemlje se našao u kaznenom prostoru rivala i centaršut Estupinjana je glavom sproveo u mrežu.
Njegov pogodak bio je izjednačujući. Gosti su do prednosti došli u 28. minutu preko Federika Baširota.
Podsetimo, Pavlović je postigao prvi gol za "rosonere" u ovoj sezoni. To je još jedan dokaz koliko je važan za igru ovog velikana.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠTETA! Laslo Đere se povukao sa Ju-Es opena
23. 08. 2025. u 20:58
PEŠIĆ ODABRAO! Evo ko su 12 putnika za Evrobasket, otpali su...
23. 08. 2025. u 14:27
RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše
23. 08. 2025. u 10:33
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)