KRAĐA LETA NA OSTRVU! Arsenal izigrao sve i potpisuje Ezea

Fudbalski klub Arsenal je postigao dogovor sa Kristal Palasom o transferu Eberečija Ezea u vrednosti od 67,5 miliona funti, preneli su danas britanski mediji.

FOTO: Tanjug/AP

Londonski klub će platiti 60 miliona funti fiksno, uz dodatnih 7,5 miliona kroz bonuse, dok su pregovori oko ličnih uslova sa igračem u završnoj fazi, prenosi Skaj Sport.

Iako je klauzula o otkupu Ezeovog ugovora, vredna 60 miliona plus osam miliona u bonusima, istekla pre početka sezone Premijer lige, Arsenal je uspeo da iskoristi situaciju i preotme transfer gradskom rivalu Totenhemu, koji je bio blizu dogovora u sredu.

Očekuje se da će engleski reprezentativac biti u sastavu Palasa za meč Lige konferencije u četvrtak, kako bi se oprostio od navijača, dok bi lekarski pregledi u Arsenalu mogli da uslede već u petak.

Totenhem je u pregovorima bio spreman da ponudi Rišarlisona u razmeni, što bi otvorilo prostor za dolazak Joana Vise iz Brentforda, ali Arsenal je ubrzao posao nakon povrede Kaija Haverca i preoteo konkurentu željeni transfer.

Eze (27) je u nedelju bio starter u remiju Palasa protiv Čelsija na Stamford Bridžu, a sa klubom sa Selharsa ima ugovor do 2026. godine.

