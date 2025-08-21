KRAĐA LETA NA OSTRVU! Arsenal izigrao sve i potpisuje Ezea
Fudbalski klub Arsenal je postigao dogovor sa Kristal Palasom o transferu Eberečija Ezea u vrednosti od 67,5 miliona funti, preneli su danas britanski mediji.
Londonski klub će platiti 60 miliona funti fiksno, uz dodatnih 7,5 miliona kroz bonuse, dok su pregovori oko ličnih uslova sa igračem u završnoj fazi, prenosi Skaj Sport.
Iako je klauzula o otkupu Ezeovog ugovora, vredna 60 miliona plus osam miliona u bonusima, istekla pre početka sezone Premijer lige, Arsenal je uspeo da iskoristi situaciju i preotme transfer gradskom rivalu Totenhemu, koji je bio blizu dogovora u sredu.
Očekuje se da će engleski reprezentativac biti u sastavu Palasa za meč Lige konferencije u četvrtak, kako bi se oprostio od navijača, dok bi lekarski pregledi u Arsenalu mogli da uslede već u petak.
Totenhem je u pregovorima bio spreman da ponudi Rišarlisona u razmeni, što bi otvorilo prostor za dolazak Joana Vise iz Brentforda, ali Arsenal je ubrzao posao nakon povrede Kaija Haverca i preoteo konkurentu željeni transfer.
Eze (27) je u nedelju bio starter u remiju Palasa protiv Čelsija na Stamford Bridžu, a sa klubom sa Selharsa ima ugovor do 2026. godine.
