ENGLEZI SE OPRAŠTAJU OD LEGENDARNOG SRBINA! Klub iz engleske Premijer lige tuguje: "Mnogi ga znaju kao takvog, ali...
U subotu, 16. avgusta 2025, u 91. godini preminuo je Den Tana, legendarni fudbalski radnik i - ne samo to.
Pored ostalih, na emotivan način od njega se oprosti i engleski fudbalski klub Brentford.
U saopštenju se navodi sledeće:
"Duboko smo tužni zbog smrti našeg izuzetno uticajnog i poštovanog bivšeg predsednika i direktora Dena Tane.
Mnogima je poznatiji kao vlasnik holivudskog restorana i prijatelj nekih od najpoznatijih svetskih filmskih zvezda, ali bio je i član našeg Upravnog odbora skoro tri decenije, a obavljao je i funkciju predsednika.
Počivaj u miru, Dene", naveli su u Brentfordu, pred svoj meč 1. kola Premijer lige protiv Notingem foresta.
A Fudbalski savez Srbije je njegov odlazak opisao sledećim rečima:
"Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Dovoljno je bilo reći Den Tana. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje Srbije i Crvene zvezde.
Rođen pre 90 godina u Čibutkovici, igrao je u omladinskom timu Crvene zvezde. Put ga je odveo u belgijski Anderleht, igrao je i za nemački Hanover, a fudbalsku karijeru završio je u Kanadi.
U SAD je razvio biznis sa restoranima, ali bez fudbala nije mogao, pa je 1973. godine kupio engelski Brentford. Napustio je „Pčelice“ 2002. godine, a 2008. godine postao je predsednik Crvene zvezde.
Fudbal mu je bio velika ljubav, ali još kao mlad shvatio je da ga privlači i svet filma. Upisao je glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, što je praktično bio njegov ulazak u filmsku industriju. Imao je nekoliko manjih uloga, ali uslovno rečeno, slavu je stekao po restoranu dobre usluge i hrane u Los Anđelesu, u koji su dolazile najpoznatije holivudske zvezde.
Bio je veliki obožavalac najveći asova sa ovih prostora, divio se liku i delu Dragana Stojkovića, voleo ga kao igrača, kasnije i kao selektora Srbije. Bio je gotovo redovan na utakmicama državnog tima, u zemlji i inostranstvu, iskrena podrška velikog patriote.
Fudbalski savez Srbije izržava iskreno saučešće porodici Dobrivoja Tanasijevića, Den Tane."
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
Preporučujemo
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
17. 08. 2025. u 15:16
SKANDAL! Fudbaler tzv. Kosova divljački udario golmana Barselone kopačkom u glavu (FOTO)
17. 08. 2025. u 13:44 >> 13:44
POTENCIJALNA MINA IZ KOMŠILUKA: Evo zašto treba izbegavati igranje na prvog protiv poslednjeg
NOVAJLIJA Čiksereda nije se najbolje snašla na startu rumunskog prvog razreda i u šestom kolu sa poslednje pozicije dočekuje lidera prvenstva Univerzitateu iz Krajove.
17. 08. 2025. u 12:09
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
17. 08. 2025. u 15:16
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)