Fudbal

ENGLEZI SE OPRAŠTAJU OD LEGENDARNOG SRBINA! Klub iz engleske Premijer lige tuguje: "Mnogi ga znaju kao takvog, ali...

Новости онлине

17. 08. 2025. u 16:39

U subotu, 16. avgusta 2025, u 91. godini preminuo je Den Tana, legendarni fudbalski radnik i - ne samo to.

ЕНГЛЕЗИ СЕ ОПРАШТАЈУ ОД ЛЕГЕНДАРНОГ СРБИНА! Клуб из енглеске Премијер лиге тугује: Многи га знају као таквог, али...

FOTO: FSS

Pored ostalih, na emotivan način od njega se oprosti i engleski fudbalski klub Brentford.

U saopštenju se navodi sledeće:

"Duboko smo tužni zbog smrti našeg izuzetno uticajnog i poštovanog bivšeg predsednika i direktora Dena Tane.

Mnogima je poznatiji kao vlasnik holivudskog restorana i prijatelj nekih od najpoznatijih svetskih filmskih zvezda, ali bio je i član našeg Upravnog odbora skoro tri decenije, a obavljao je i funkciju predsednika.

Počivaj u miru, Dene", naveli su u Brentfordu, pred svoj meč 1. kola Premijer lige protiv Notingem foresta.

A Fudbalski savez Srbije je njegov odlazak opisao sledećim rečima:

"Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Dovoljno je bilo reći Den Tana. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje Srbije i Crvene zvezde.

Rođen pre 90 godina u Čibutkovici, igrao je u omladinskom timu Crvene zvezde. Put ga je odveo u belgijski Anderleht, igrao je i za nemački Hanover, a fudbalsku karijeru završio je u Kanadi.

U SAD je razvio biznis sa restoranima, ali bez fudbala nije mogao, pa je 1973. godine kupio engelski Brentford. Napustio je „Pčelice“ 2002. godine, a 2008. godine postao je predsednik Crvene zvezde.

Fudbal mu je bio velika ljubav, ali još kao mlad shvatio je da ga privlači i svet filma. Upisao je glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, što je praktično bio njegov ulazak u filmsku industriju. Imao je nekoliko manjih uloga, ali uslovno rečeno, slavu je stekao po restoranu dobre usluge i hrane u Los Anđelesu, u koji su dolazile najpoznatije holivudske zvezde.

Bio je veliki obožavalac najveći asova sa ovih prostora, divio se liku i delu Dragana Stojkovića, voleo ga kao igrača, kasnije i kao selektora Srbije. Bio je gotovo redovan na utakmicama državnog tima, u zemlji i inostranstvu, iskrena podrška velikog patriote.

Fudbalski savez Srbije izržava iskreno saučešće porodici Dobrivoja Tanasijevića, Den Tane."

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...