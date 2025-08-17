FUDBALSKA KLACKALICA! Mladost smenila trenera, na njegovo mesto dolazi predsednik kluba
Mladost iz Lučana je nedavno smenila trenera Mladena Dodića, a na njegovo mesto došlo je dobro poznato lice.
Dodić je smenjen nakon poraza od Crvene zvezde 4:1 iako je domaćin do same završnice meča imao 1:1. Usledila je Katai Magija i tri pogotka momka iz Srbobrana kojim je potpisan otkaz trenera Mladosti.
Predsednik kluba Nenad Milovanović nije mogao da pređe preko tog poraza, te je odlučio da napravi rez.
Privremeno, funkciju trenera preuzima sam Milovanović, koji istovremeno obavlja i ulogu sportskog direktora.
Fokus u narednim utakmicama biće na dva ključna meča: gostovanju OFK Beogradu u Staroj Pazovi i domaćem susretu protiv Vojvodine. Rezultati ovih susreta smatraju se kritičnim za povratak tima u dobar ritam i za održavanje ambicija kluba u tekućoj sezoni.
