Fudbal

FUDBALSKA KLACKALICA! Mladost smenila trenera, na njegovo mesto dolazi predsednik kluba

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 08. 2025. u 14:50

Mladost iz Lučana je nedavno smenila trenera Mladena Dodića, a na njegovo mesto došlo je dobro poznato lice.

ФУДБАЛСКА КЛАЦКАЛИЦА! Младост сменила тренера, на његово место долази председник клуба

Foto: Profimedia

Dodić je smenjen nakon poraza od Crvene zvezde 4:1 iako je domaćin do same završnice meča imao 1:1. Usledila je Katai Magija i tri pogotka momka iz Srbobrana kojim je potpisan otkaz trenera Mladosti. 

Predsednik kluba Nenad Milovanović nije mogao da pređe preko tog poraza, te je odlučio da napravi rez. 

Privremeno, funkciju trenera preuzima sam Milovanović, koji istovremeno obavlja i ulogu sportskog direktora. 

Fokus u narednim utakmicama biće na dva ključna meča: gostovanju OFK Beogradu u Staroj Pazovi i domaćem susretu protiv Vojvodine. Rezultati ovih susreta smatraju se kritičnim za povratak tima u dobar ritam i za održavanje ambicija kluba u tekućoj sezoni.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)