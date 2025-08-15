"PONOSAN SAM ŠTO SAM DOŠAO U ZVEZDU!" Novo pojačanje crveno-belih nakon potpisivanja ugovora

Novi fudbaler Crvene zvezde Frenklin Tebo Učena rekao je danas, posle potpisivanja ugovora, da je ponosan i srećan što je stigao u redove najtrofejnijeg srpskog kluba.

Foto: ATA images

Novo pojačanje Crvene zvezde je Frenklin Tebo Učena, koji nastupa na poziciji štopera. Nigerijski defanzivac je potpisao trogodišnji ugovor sa našim klubom, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, a zadužio je broj 30 - stoji u klupskoj objavi.

- Ponosan sam i srećan što sam stigao u Crvenu zvezdu. Ovo je sjajan klub, sa bogatom istorijom. Ljudi iz kluba su me lepo dočekali i veoma su ljubazni prema meni. Igram na poziciji centralnog odbrambenog igrača, a jako sam dobar u vazdušnim duelima, kao i sa loptom. Igram srcem, to je nešto što me krasi oduvek. Čuo sam dosta toga o navijačima, oni su neverovatni. Atmosfera koju prave daje energiju i to je fantastično. Volim da igram u takvom ambijentu. Sada kada sam tu idemo zajedno ka novim pobedama - rekao je Učena za klupski sajt.

Učena je rođen 15. januara 2000. godine u Abudži, Nigeriji. U Evropu je stigao iz Nasarava Junajteda. Nastupao je za švedski Heken, a zatim je 2023. godine postao igrač Sarpsborga. Za norveški tim je odigrao 60 utakmica i postigao pet golova, pre nego što je došao u redove osmostrukog uzastopnog šampiona Srbije.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“