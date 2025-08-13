"NE MOGU DA DOČEKAM": Napadač Zvezde se raduje duelima protiv čuvenog brazilskog fudbalera
CRVENA zvezda je sa ukupnih 4:2 eliminisala Leh u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. U Beogradu je rezultat bio 1:1, a jedini gol za crveno-bele postigao je Šerif Endijaje.
Otkrio je Senegalac da je želeo da pusti Bruna Duartea da šutira penal, pa je objasnio zašto je na kraju on izveo najstrožu kaznu.
- Najvažnije je da tim pobedi, nije samo reč o mom golu. Čak je postojala ideja da pustim Bruna da šutira, kako bi nastavio svoj golgeterski niz. Ali, pošto mi je ovo bila 100. utakmica, želeo sam da je završim u stilu, zato sam uzeo loptu. Najbitnije je da je tim pobedio, idemo na sledeći korak i verujemo našem treneru, koji je vrlo angažovan, i nadamo se da ćemo stići do Lige šampiona - rekao je Endijaje medijima posle utakmice.
Dotakao se narednog rivala, ekipe Pafosa.
- Da, oni su dobar tim, zato su i stigli dovde. Ali i mi smo dobri, tako da mislim da je najvažnije da se fokusiramo na sledeću utakmicu, a to je Pafos, kao što ste rekli. Verujemo da ćemo pobediti taj meč i ući u Ligu šampiona.
Čekaće ga dueli sa bivšim fudbalerom Arsenala i Čelsija, Davidom Luizom. Nije krio da je srećan zbog toga.
- Naravno, ne mogu da dočekam - zaključio je Endijaje.
Podsetimo, prva utakmica plej-ofa za Ligu šampiona Crvena zvezda - Pafos igra se u utorak, 19. avgusta od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".
