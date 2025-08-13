PAO REKORD "MARAKANE"! FK Crvena zvezda ovo ne pamti!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je poseta od 45.371 navijača, koliko ih je bilo u utorak u meču protiv Leha, najveća poseta na stadionu "Rajko Mitić" kad su u pitanju mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

"U utakmici protiv Leha iz Poznanja, Crvena zvezda je obezbedila plasman u plej-of za Ligu šampiona. Fudbaleri našeg kluba su imali sjajnu podršku navijača koji su ispunili tribine stadiona "Rajko Mitić" i oborili rekord po gledanosti Zvezdinih utakmica u trećem kolu kvalifikacija za najkvalitetnije evropsko takmičenje računajući poslednjih deset godina. Meč Zvezde i Leha je pratio 45.371 gledalac, što je najveća poseta u ovoj fazi takmičenja u poslednjih deset godina i potvrda ljubavi naših navijača prema klubu", stoji u klupskoj objavi.



Iz Zvezde ističu da je, kad se uporede utakmice iz prethodnih sezona, jasno da su navijači prepoznali značaj trenutka.



"U poređenju sa prethodnim takmičarskim godinama, kad su zabeležene sledeće posete: protiv Pjunika (40.456), Kopenhagena (40.812), Šerifa (24.433) i Spartaka iz Trnave (37.112), na utakmici sa Lehom, naši navijači su pokazali još veći entuzijazam i posvećenost, čineći ovu utakmicu istorijskom po broju prisutnih", dodaju iz Zvezde.

Sledi dvomeč protiv Pafosa za plasman u Ligu šampiona.



"Sad je pred crveno-belima još značajniji izazov, utakmica sa Pafosom u plej-ofu za Ligu šampiona. Pozivamo sve navijače da podrže Crvenu zvezdu i ispune stadion do poslednjeg mesta. Ovaj put, zajedno možemo da oborimo još jedan rekord i pokažemo da ljubav prema klubu ne poznaje granice", navode iz Zvezde.







"Sad je došao trenutak da nadmašimo posetu protiv Jang Bojsa (48.000) i Krasnodara (50.720), iako je reč o utakmici za plasman u Ligu Evrope, pomenuti duel drži rekord po broju navijača koji su prisustvovali utakmici kad je reč o plej-of mečevima. Zajedno do novog uspeha, zajedno do Lige šampiona", zaključuje se u objavi Zvezde.

A šta posle revanša Crvena zvezda - Leh?

Zvezda je rezultatski nokautirala Leh u Poljskoj, a potom je u vrlo, vrlo dinamičnoj utakmici, uz igrača manje i dve gluposti, prošla u plej-of za Ligu šampiona.

Za razliku od očekivanja većine, Zvezda neće igrati protiv Dinama iz Kijeva u završnoj borbi za plasman u elitnoo evropsko klupsko takmičenje, Ligu šampiona.

