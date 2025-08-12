HAOS! Sin legende prešao iz Zvezde u Partizan i poručio: "Oprostite mi moju ružnu prošlost!"
Talentovani krilni napadač, Dušan Jovanović, stigao je u redove omladinskog pogona Partizana. To ne bi bilo ništa nesvakidašnje u vreme prelaznog roka, da se ne radi o momku koji u Partizan stiže iz Zvezde, koji je pritom sin čuvenog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića - i koji je sve "začinio" porukom koja je razbuktala strasti, i kada su "delije" u pitanju, i kada su u pitanju "grobari".
Sin proslavljenog fudbalera i rođeni brat ofanzivca Štutgarta, Lazara Jovanovića, u Zemunelo dolazi direktno iz redova večitog rivala.
Dušan je u petak napustio Crvenu zvezdu, a nije dugo čekao na pronalazak novog kluba.
Čelnici omladinskog pogona crno-belih, Miralem Sulejmani i Nenad Marinković, završili su odličan posao i obezbedili angažman jednog od najvećih potencijala iz generacije 2008.
Uz Dušana u redove tima iz Humske ulice stiže i njegov mlađi brat Miloš, rođen 2011. godine, koji je takođe nastupao za Crvenu zvezdu, a sve je potom dodatno "začinio" potez pomenutog napadača.
Naime, Dušan Jovanović je na Instagramu objavio foto-montažu na kojoj ispada da on drži majicu na kojoj piše:
"Oprostite mi moju ružnu prošlost!"
Podsetimo, na originalnoj fotografiji tu majicu nosi Vladimir Stojković, koji je svojevremeno pred "grobare" izašao baš nju noseći. U pitanju je bivši golman Zvezde i reprezentacije Srbije, koji je, posle boravka u inostranstvu, rešio da brani za Partizan.
Inače, naslednik Laneta Jovanovića je, verovatno posle burnih komentara, kako "delija", tako i navijača crno-belih, rešio da pomenutu foto-montažu skloni sa svog Instagram naloga.
A sa njega je sklonio i svoju fotografiju u Zvezdinom dresu...
12. 08. 2025. u 12:20
