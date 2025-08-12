Fudbal

HAOS! Sin legende prešao iz Zvezde u Partizan i poručio: "Oprostite mi moju ružnu prošlost!"

Новости онлине

12. 08. 2025. u 12:20

Talentovani krilni napadač, Dušan Jovanović, stigao je u redove omladinskog pogona Partizana. To ne bi bilo ništa nesvakidašnje u vreme prelaznog roka, da se ne radi o momku koji u Partizan stiže iz Zvezde, koji je pritom sin čuvenog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića - i koji je sve "začinio" porukom koja je razbuktala strasti, i kada su "delije" u pitanju, i kada su u pitanju "grobari".

ХАОС! Син легенде прешао из Звезде у Партизан и поручио: Опростите ми моју ружну прошлост!

screenshot / instagram / __dusanjovanovic__

Sin proslavljenog fudbalera i rođeni brat ofanzivca Štutgarta, Lazara Jovanovića, u Zemunelo dolazi direktno iz redova večitog rivala.

Dušan je u petak napustio Crvenu zvezdu, a nije dugo čekao na pronalazak novog kluba.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Čelnici omladinskog pogona crno-belih, Miralem Sulejmani i Nenad Marinković, završili su odličan posao i obezbedili angažman jednog od najvećih potencijala iz generacije 2008.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @pbg.news

Uz Dušana u redove tima iz Humske ulice stiže i njegov mlađi brat Miloš, rođen 2011. godine, koji je takođe nastupao za Crvenu zvezdu, a sve je potom dodatno "začinio" potez pomenutog napadača.

Naime, Dušan Jovanović je na Instagramu objavio foto-montažu na kojoj ispada da on drži majicu na kojoj piše:

"Oprostite mi moju ružnu prošlost!"

screenshot / instagram / __dusanjovanovic__

Podsetimo, na originalnoj fotografiji tu majicu nosi Vladimir Stojković, koji je svojevremeno pred "grobare" izašao baš nju noseći. U pitanju je bivši golman Zvezde i reprezentacije Srbije, koji je, posle boravka u inostranstvu, rešio da brani za Partizan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @pbg__novosti

Inače, naslednik Laneta Jovanovića je, verovatno posle burnih komentara, kako "delija", tako i navijača crno-belih, rešio da pomenutu foto-montažu skloni sa svog Instagram naloga.

A sa njega je sklonio i svoju fotografiju u Zvezdinom dresu...

Bonus video: Kad je Humska puna, a "grobari" iz srca pevaju na sav glas...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

HAOS! Sin legende prešao iz Zvezde u Partizan i poručio: Oprostite mi moju ružnu prošlost!
Fudbal

0 5

HAOS! Sin legende prešao iz Zvezde u Partizan i poručio: "Oprostite mi moju ružnu prošlost!"

Talentovani krilni napadač, Dušan Jovanović, stigao je u redove omladinskog pogona Partizana. To ne bi bilo ništa nesvakidašnje u vreme prelaznog roka, da se ne radi o momku koji u Partizan stiže iz Zvezde, koji je pritom sin čuvenog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića - i koji je sve "začinio" porukom koja je razbuktala strasti, i kada su "delije" u pitanju, i kada su u pitanju "grobari".

12. 08. 2025. u 12:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZVOR ZDRAVLJA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu

IZVOR ZDRAVLjA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu