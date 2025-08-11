RONALDO OVO NIJE OČEKIVAO: Posle četvrtog najskupljeg fudbalera svih vremena - kod Kristijana u saudijski Al Nasr stigao i on!
Kristijano Ronaldo je dosad bio najveća zvezda FK Al Nars. Taj klub iz Saudijske Arabije doveo je i njegovog fudbalskog "naslednika", ali se na tome nije zaustavio.
Nakon što je dosadašnji fudbaler Čelsija, Portugalac Žoao Feliks, potpisao ugovor sa Al Nasrom do juna 2027. godine, danas je to učinila i dosadašnja zvezda Bajerna iz Minhena, Kingsli Koman.
Finansijski detalji ugovora nisu saopšteni, ali nemački mediji tvrde da je za ovaj transfer Bajern dobio obeštećenje od oko 30 miliona miliona evra.
Pored Komana i Žoaa Feliksa, uz Ronalda od svetski poznatih fudbalera u Al Nasru sada igraju i nekadašnja zvezda Liverpula Sadio Mane, kao i Hrvat Marcelo Brozović.
Najveći transferi u istoriji fudbala - pojedinačno, i za celu karijeru
Nejmarov prelazak iz Barselone u PSŽ koštao je 222 miliona evra 2017. godine i to je aktuelni svetski rekord. Na drugom mestu je PSŽ-ovo plaćanje 180 miliona Monaku za Kilijana Mbapea 2018. Treći je prelazak Filipea Kutinja iz Liverpula u Barsu 2018. za 145 miliona, a Feliksov transfer iz Benfike u Atletiko Madrid koštao je "jorgandžije" 126 miliona 2019. godine.
Ukupno, najviše para plaćeno je za šest transfera Belgijanca Romelua Lukakua, 352 miliona funti. Potom sledi Nejmar (340 miliona, za tri menjanja kluba), pa Kristijano Ronaldo (210,3 za četiri transfera). Njega je pre nekoliko dana pretekao sunarodnik Žoao Feliks, jer je do ovog transfera, za tri prethodna naterao nove poslodavce da na ime obeštećenja plate 205,7 miliona funti.
