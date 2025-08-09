Fudbal

NAPADAČ NAPUŠTA MANČESTER JUNAJTED: Rasmus Hojlund se vraća u Italiju?

Časlav Vuković

09. 08. 2025. u 16:55

NAKON dolaska Benjamina Šeška u Mančester junajted sve izvesniji je odlazak Rasmusa Hojlunda.

FOTO: Tanjug/AP

Danac nije dobio ni minut u prijateljskoj utakmici protiv Fiorentine, što je jasna poruka da ima dozvolu da napusti klub.

Kako prenosi Fabricio Romano, "crveni đavoli" su spremni da ga puste na pozajmicu za 6.000.000 evra sa pokrivenom platom i klauzulom o otkupu.

Milan je spreman da prihvati sve što traži Junajted, tako da bi Hojlund uskoro mogao da se preseli na "San Siro".

Ovaj 22-godišnjak bi se tako vratio u Italiju i Seriju A, pošto je u sezoni 2022/23 nosio dres Atalante. U karijeri je još nastupao za Kopenhagen i Šturm.

