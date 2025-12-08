PAO VELIKI DOGOVOR ORBANA I ERDOGANA: Ruski gas će stizati u Mađarsku

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan i mađarski premijer Viktor Orban postigli su danas u Istanbulu dogovor da Turska garantuje nastavak tranzicije ruskog gasa ka Mađarskoj, preneo je Rojters.

Foto: Profimedia

Orban je rekao da je u ovoj godini Mađarska iz Turske dobila oko 7,5 milijardi kubnih metara gasa, preko gasovoda iz Turskog toka.

- Kad pogledam svet koji okružuje Mađarsku, vidim Tursku koja se zaista bori, turski svet koji se istinski trudi, korača napred i ojačava - rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji sa Erdoganom.

Erdogan je naveo da su on i Oraban potpisali dokumente koji će ojačati temelje odnosa dve zemlje u oblastima koje se kreću ''od avijacije do bezbednosti, od tehnologije do kulture i obtazovanja''.

Foto: Profimedia

Dvojica lidera dogovorili su osnivanje Zajedničke grupe za planiranje.

- Ona će omogućiti da se bilateralna i globalna pitanja rešavaju na mnogo institucionalniji način. S obzirom na snažan trgovinski potencijal između nas, razgovarali smo o ažuriranju našeg cilja na ekonomsku razmenu u iznosu 10 milijardi dolara - rekao je Erdogan.