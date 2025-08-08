ZVEZDA U PROBLEMU: Engleski klub krenuo po defanzivca crveno-belih

CRVENA zvezda mogla bi da ostane bez standardnog prvotimca.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ruben Seljes, trener Šefild junajteda potvrdio je da klub prati desnog beka crveno-belih Seol Jong Vua, ali nije želeo da otkriva detalje i da li je poslata ponuda na adresu šampiona Srbije.

- Pratio sam ga, ali ništa konkretno se ne dešava, kao i sa ostalim igračima. Znam ponešto o njemu, gledali smo razne igrače na toj poziciji. Još uvek nisam spreman da dajem bilo kakve analize i prognoze - rekao je Seljes.

FOTO: FK Crvena zvezda

Seol je u Zvezdu stigao pre godinu dana iz Ulsana u transferu vrednom 1.500.000 evra. Brzo je postao standarni bek i jedan od nosilaca igre crveno-belih što je privuklo pažnju klubova iz liga petice.

