ZVEZDA U PROBLEMU: Engleski klub krenuo po defanzivca crveno-belih
CRVENA zvezda mogla bi da ostane bez standardnog prvotimca.
Ruben Seljes, trener Šefild junajteda potvrdio je da klub prati desnog beka crveno-belih Seol Jong Vua, ali nije želeo da otkriva detalje i da li je poslata ponuda na adresu šampiona Srbije.
- Pratio sam ga, ali ništa konkretno se ne dešava, kao i sa ostalim igračima. Znam ponešto o njemu, gledali smo razne igrače na toj poziciji. Još uvek nisam spreman da dajem bilo kakve analize i prognoze - rekao je Seljes.
Seol je u Zvezdu stigao pre godinu dana iz Ulsana u transferu vrednom 1.500.000 evra. Brzo je postao standarni bek i jedan od nosilaca igre crveno-belih što je privuklo pažnju klubova iz liga petice.
