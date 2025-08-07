POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je goste, ali i celu Srbiju.
Pristalice poljskog kluba su ne samo zdušno bodrile svoje ljubimce, već su na "udarnom" mestu svoje tribine istakli transaprent na srpskom jeziku.
I to ne bilo koji.
Čak ne ni sa klasičnom, belom pozadinom.
Naime, navijači Leha su na dugačkoj srpskoj trobojci ispisali:
"Kosovo je Srbija!"
Taj transparent je tokom čitavog meča krasio tribinu Lehovih pristalica, oduševivši i srpsku sportsku javnost, a naravno i same goste sa Marakane, koji su se i javno zahvalili:
- Dziękuję, Lech Poznan - poručili su iz Zvezde putem društvenih mreža, a ta poruka je bila od srca: "Hvala, Leh".
Evo i kako je transparent izgledao, i ta Zvezdina iskrena zahvalnost:
Kad je revanš Crvena zvezda - Leh?
Podsetimo, Zvezda je rezultatski nokautirala Leh u Poljskoj, ali još uvek nije prošla u plej-of za Ligu šampiona. Treba da "potvrdi" dobar rezultat i u revanšu, a on je na programu sledećeg utorka, od 21 čas, na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
---
07. 08. 2025. u 12:10
