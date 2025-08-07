SRBIJA MU NIJE BILA SUĐENA: Dušan Tadić pred potpisom za novi klub

DUGO je trajala saga oko Dušana Tadića i Crvene zvezde. Ona je pre nekoliko dana dobila konačan epilog koji glasi da iksusni fudbaler neće nositi crveno-beli dres, ali sad se pojavila informacija gde će on nastaviti karijeru.

Foto: Profimedia

Kako prenose turski mediji, bivši kapiten Srbije otisnuće se u Saudijsku Arabiju gde će potpisati jednogodinjši ugovor sa Al Vahdom, uz opciju produžetka na još godinu dana.

Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme için her konuda anlaştı. [Ahmed Ragab] — Spor Depor (@spordepormedya) August 7, 2025

Ovaj klub je prošlu sezonu okončao na trećem mestu. Ipak, to nije proglašeno uspehom, pa je na klupu seo Žoze Moraiš.

Ukoliko se desi da Tadić dođe u Al Vahdu, tamo će ga sačekati još jedan Srbin, bivši fudbaler Partizana Saša Ivković.

Podsetimo, ovaj 36-godišnjak je do sad u karijeri nastupao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.

