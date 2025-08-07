Fudbal

SRBIJA MU NIJE BILA SUĐENA: Dušan Tadić pred potpisom za novi klub

Časlav Vuković

07. 08. 2025. u 12:00

DUGO je trajala saga oko Dušana Tadića i Crvene zvezde. Ona je pre nekoliko dana dobila konačan epilog koji glasi da iksusni fudbaler neće nositi crveno-beli dres, ali sad se pojavila informacija gde će on nastaviti karijeru.

СРБИЈА МУ НИЈЕ БИЛА СУЂЕНА: Душан Тадић пред потписом за нови клуб

Foto: Profimedia

Kako prenose turski mediji, bivši kapiten Srbije otisnuće se u Saudijsku Arabiju gde će potpisati jednogodinjši ugovor sa Al Vahdom, uz opciju produžetka na još godinu dana.

Ovaj klub je prošlu sezonu okončao na trećem mestu. Ipak, to nije proglašeno uspehom, pa je na klupu seo Žoze Moraiš. 

Ukoliko se desi da Tadić dođe u Al Vahdu, tamo će ga sačekati još jedan Srbin, bivši fudbaler Partizana Saša Ivković.

Podsetimo, ovaj 36-godišnjak je do sad u karijeri nastupao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.

