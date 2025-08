"DOŠLO JE DO OSUDE JAVNOSTI": Milojević o Lehu, Kruniću, pritiscima...

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Leh u Poznanju 3:1 (1:1), a trener gostiju Vladan Milojević otvoreno je govorio nakon meča.

Vladan Milojević izneo je prve utiske nakon susreta.

- Neće biti ležerno u revanšu. Ne želim euforiju. Dve teške utakmice nas čekaju. Jaka su, disciplinovana ekipa. Ako niste koncentrisani znaju da nas kazne. Igraćemo kao da je 0:0. Ova utakmica je iza nas. Treba da se spremamo jer su izuzetno ozbiljna ekipa, rekao je na početku Milojević.

Pohvalno je govorio o Radetu Kruniću, strelcu dva gola.

- On je lider. Jedan dečko koji radi dosta. Ima dosta dobrih utakmica. Nažalost, ponavljamo se. Zna se u kojim je timovima igrao, da li greška protiv Benfike ili Intera. Došlo je do osude javnosti. Njemu je to jako teško palo. Drago mi je što se uzdigao. Jako ga cenim i njegove liderske kvalitete. On je primer svim mladim igračima. Da li je najbolja partija ili ne. neću da ulazim u to. Teško je kada dođete bez priprema, znam koliko mu je utakmica protiv Intera bila teško pala. Izuzetno sam srećan što imam takvog igrača.

Dotakao se prvog poluvremena, na startu je Zvezda bila u grču.

- Mateus je odbranio fenomenalan šut. Vršili su pritisak. Sve su ovo veliki ulozi. Igrači su toga svesni. Leh je jako dobra ekipa, fenomenalno pripremljena. Ponoviću, spoj skandinavske i zapadnoevropskog stila igre. Nije slučajno što su bili prvi u Poljskoj. Imali smo problema, konsolidovali smo se. Babika dolazi bez takmičarskog meča ne znamo u kakvom je stanju. Ova utakmica je iza nas. Treba je analizirati sigurno će u Beogradu igrati na rezultat. Ne želim euforiju, verovatno će se kod nas svašta pisati. Međutim ništa nismo uradili. Ne razumem tu reč - strah. Ako radiš treniraš zašto bi imao strah? Opreznost i poštovanje prema protivniku sigurno da.

Detaljnije je o Lehu govorio...

- Agresivni su, znaju šta hoće. Kada imaju i kada nemaju loptu. Bilo je očekivano da će Leh igrajući kući pred fantastičnom publikom u fantastičnom ambijentu odigrati kvalitetno. Neke stvari nismo dobro odradili gde je Leh apsolutno preuzeo kontrolu.

