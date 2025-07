"DELIJE" NE MOGU DA DOĐU SEBI! Vanredno saopštenje navijača Crvene zvezde posle onog što se desilo na Marakani (VIDEO)

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je novo pojačanje - Marko Arnautović izašao je pred novinare, a jedno pitanje emotivno je pogodilo novog fudbalera crveno-belih. Ticalo se Siniše Mihajlovića, a reakcija je bila takva - da su zbog toga morale da se oglase i "delije", najvatreniji navijači kluba s Marakane.

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, upitan je da još jednom prokomentariše velikog prijatelja legendarnog "Mihu" koji je preminuo usled leukemije, sećanje na njega emotivno je slomilo Arnautovića:

- To nisi trebao.... Nije trebalo to da me pitaš jer sada više ništa ne mogu da pričam. On mi je bio bio prijatelj i brat! Pričali smo samo o Zvezdi! Svaki dan smo pričali o Zvezdi, više nego o Bolonji (u kojoj je austrijski reprezentativac igrao, a Mihajlović bio trener, prim. aut.). Rekao sam mu jednog dana doći ću ovde. Govorio sam i sa njegovom ženom. Ja sam više plakao u prethodnim danima nego u celom životu. Kada sam došao na stadion... Ne, Ne mogu više... - rekao je emotivni Arnautović, pre nego je promenjena tema.

Evo i video snimka kako je to izgledalo, a ispod možete da pročitate i saopštenje "delija" tim povodom:

Saopštenje "delija"

"Nismo navijači koji trče za imenima, niti je to svojstveno nama. Ipak, priča oko dolaska Arnautovića i njegovi motivi dolaska, ne mogu nikog ostaviti ravnodušnim. Pogotovu ako znamo da je i Miha imao velikog udela u tome da igrač, koji je inače bio učesnik finala Lige Šampiona pre samo dva meseca, dođe baš u Zvezdu, sa motivima koji su i više nego Zvezdaški!



Zato pozivamo sve Zvezdaše, sve Delije, da dođemo masovno na utakmicu sa Ofkom, da celoj ovoj priči damo ton koji zaslužuje. Ovo nije samo novo pojačanje, ovo je lekcija iz Zvezdaštva, ljudskosti i pripadništva. Ovo se ne viđa često! Zato je naše mesto na Marakani u subotu u 20 časova, da odreagujemo kako ovakva situacija zahteva!



Pozivamo sve da uđu bar pola sata ranije, kako bi mogli sve što smo zamislili da izvedemo i da ostavimo svoj pečat za istoriju koju ovaj događaj piše!

Subota 20 časova, kreni tamo gde su iskrene emocije - kreni na Marakanu!", ističu navijači Zvezde.

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović