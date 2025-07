PIOLI SE VRATIO: Bivši trener Milana ponovo na dobro poznatom mestu

Italijanski stručnjak Stefano Pioli novi je trener fudbalera Fiorentine, saopštio je danas italijanski klub.

Foto AP

Pioli (65) je sa Fiorentinom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine. On je prethodno od 2017. do 2019. godine bio trener upravo "Viole", a takođe je od 1989. do 1995. bio fudbaler kluba iz Firence.

Predsednik Fiorentine Roko Komiso izjavio je da je zadovoljan što je Pioli preuzeo klub.

- Od prvih reči koje smo razmenili, video sam u njemu prave vrednosti i istinsku želju da se bori za ovaj klub i ovaj grad - rekao je Komiso, a prenosi sajt kluba.

Pioli je u karijeri trenirao više italijanskih klubova, a između ostalih vodio je Milan, Inter i Lacio. Italijanski stručnjak je prošle sezone bio trener saudijskog Al Nasra.

Fiorentina će 24. avgusta u prvom kolu Serije A igrati protiv Kaljarija.

