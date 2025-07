DOMENIKO MESINA: "Najbolji da osvoji titulu, najgori da ispadne"

Novi predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Domeniko Mesina izjavio je danas da mu je glavni cilj da osigura regularnost Superlige Srbije.

Foto: FSS

"Pre svega želim da se zahvalim Draganu Džajiću i Branku Radujku, koji su mi dali priliku da počnem novu avanturu. To je velika odgovornost za mene, jer znam da je ovo prvi put u istoriji Srbije da angažuje predsednika Sudijske komisije iz inostranstva. Osiguraću da svi u Savezu i fudbalu, mediji, navijači budu zadovoljni i daću sve od sebe. Odlučio sam da prihvatim poziv, jer sam kada sam se susreo sa Radujkom razmenio sam ideje i principe kako zamišljamo fudbal budućnosti i usaglasili smo se", izjavio je Mesina na konferenciji za medije, koja je održana u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

"Moji glavni ciljevi za novu sezonu su da osiguram regularnost domaćeg šampionata. U svakoj zemlji prvenstvo mora da osvoji najbolji tim, najgori da ispadne. Sudije ne smeju da imaju bilo kakav uticaj na rezultat", dodao je Mesina.

Mesina je naveo da ima jasan plan za promene u sudijskoj organizaciji.

"Želim da poboljšam veštine sudija, glavnih i pomoćnih takođe, ali i posmatrača, jer niko njih ne spominje. Uvešćemo neke novine, na primer razgovarali smo o novoj platformi koju ćemo koristiti kako bismo razvijali veštine sudija i tu su još neke novine", dodao je novi predsednik Sudijske komisije FSS.

Mesina je naveo da će mu prvi korak da se upozna sa svim sudijama.

"Moj prvi cilj je već od nedelje da se upoznam sa svima, sastaćemo se ovde u Staroj Pazovi pre početka prvenstva. Sa njima ćemo krenuti u rad. Ja ću sudijama reći da svako od nas može da načni greške tehničke prirode. I ja sam grešio, ali i na polju i na terenu, greška je deo igre, naš je posao da smanjimo greške, ali nemoguće je da ih svedemo na nulu. Nisam čarobnak, nemam štapić, radim mnogo, i biće posla na tome da se eliminišu greške", rekao je Mesina i nastavio:

"Tamo gde neću tolerisati greške u aspektu stava, integriteta, neću imati razumevanja, neću dati drugu priliku ko to ne pokazuje 100 odsto. Sudija može da pogreši, svakome se to dešava, ali ne može po stavu i ponašanju. Nastojaću da razumem gde su moguće intervencije kako bi se poboljšala igra, da sudija ima uticaj na igru, u smislu da se stalno prekida utakmica, naravno da trpi kvalitet igre".

Generalni sekretar FSS Branko Radujko poželeo je Mesini dobrodošlicu u srpski fudbal.

"Dugo smo tražili način kako da unapredimo srpski fudbal. Svi želimo da imamo stadione ispunjene publikom, da imamo više sponzora i investitora. Želimo da podignemo integritet takmičenja. Dolaskom Mesine želimo da dođemo do uspeha kakve beleže naše susedne države i svi smo negde saglasni da talenta ima kao ranije i da je sve drugo do nas samih i našeg rada i zalaganja. Ono što je bio jako važan momenat, da bismo povećali broj ljudi na stadionu, koji veruju u to što gledaju i koji sa nestrpljenjem čekaju svaku utakmicu", rekao je Radujko.

"Ono što očekujemo od ovakve odluke, da dovedemo tako poštovanog internacionalnog arbitra da rukovodi našom organizacijom, su eliminisanje predrasuda da predsednik komisije utiče na ovu ili onu stranu. Tako je bilo decenijama unazad, i u vreme stare Jugoslavije, tako ćemo dobiti potpunu objektivnost, pa da manje energije da trošimo na ono o čemu sam malopre govorio", dodao je generalni sekretar FSS.

Radujko je rekao da očekuje da se jednim drugačijim pristupom sudija dobije uticaj na stil fudbalske igre u Srbiji.

"Mi smo trenutno, naša Superliga ima najveći prosek prosečnih faulova u Evropi celoj Evropi. Da se naši igrači i klubovi razvijaju, budu konkurentniji nego što su trenutno. Cilj je da imamo najmanje tri kluba u grupnoj fazi Evrope, u vodećim klubovima top pet liga neke igrače. Da sve to dovede do moćne reprezentacije koja će da bude konkurentna", istakao je Radujko.

Predsednik FSS Dragan Džajić je takođe poželeo dobrodošlicu Mesini i poželeo mu sreću u radu.

"Bilo je mnogo primedbi i prigovora, ne samo danas, već godinama unazad. Na ovaj potez smo se odlučili posle mnogo razmišljanja i uz konsultacije sa ekspertima kad je u pitanju suđenje. Došli smo na ideju da Mesina bude tu, imamo poverenje u njega, na osnovu internacionalnog iskustva i znanja. Ovim putem želim da mu poželim sreću, on zna i ume, ovo je korak napred kad je u pitanju srpski fudbal", naveo je Džajić.

Mesina (62) je prvi stranac na ovoj funkciji u FSS. Italijan je tokom karijere sudio skoro 200 mečeva u Seriji A. Mečeve pod okriljem FIFA i UEFA sudio je od 2002. do 2008. godine. Bio je predsednik sudijske komisije Serije A, a prethodne dve godine je istu funkciju obavljao na Kipru.

Odbor za hitna pitanja FSS imenovao je pre šest dana Mesinu za predsednika Sudijske komisije FSS.