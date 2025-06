DŽON MERI SE VRATIO "KUĆI", PA ZAGRMEO: Nisam otišao iz Vojvodine na najbolji način, ali...

Posle skoro deset godina Džon Meri se, kako kaže, vratio kući. Ovaj 32-godišnji centarfor drugo je pojačanje Vojvodine za novu sezonu, a po povratku u klub imao je i posebnu poruku za navijače „stare dame“.

FOTO: FK Vojvodina

– Odličan je osećaj vratiti se kući, prošle su godine… Sve je i dalje isto uz nekoliko promena. Osećam se sjajno. Uvek sam vas sve voleo, Vojvodina je uvek bila u mom srcu, zbog sve podrške i ljubavi koju sam dobijao ovde. Jako sam zahvalan što sam se vratio i jedva čekam da vidim navijače ponovo – poručio je Meri i dodao:

– Kad kažem da sam se vratio „kući“, to zaista i mislim. Ovo je bio moj dom tokom 2015. i 2016. godine. Možda nisam otišao iz kluba na najlepši mogući način, ali neka novi početak bude pun ljubavi. Promene koje su se desile u međuvremenu mi se izuzetno sviđaju. Svlačionice…tereni..oprema, sve. Neverovatno je, malo sam šokiran i pozitivno iznenađen napretkom situacije u kojoj se klub nalazi. Molim se i verujem da ćemo ostvariti dobar rezultat ove godine.

FOTO: FK Vojvodina

Kada je u pitanju pozicija i sistem u kom voli da igra, Džon nema dilemu, ali ipak, kako kaže – sve prepušta treneru.

– Ja sam napadač, želim da postižem golove, da pravim razliku…volim da šutiram loptu u mrežu, to me posebno raduje. Iskreno, volim da igram u 4-4-2 u sistemu jer ističe kvalitete oba napadača, sve je u različitim individualnim kvalitetima. Igrao sam i u sistemu 4-4-3, ali ipak više volim kada su dva igrača u napadu, iako nije to na meni da odlučim već na treneru. Ja sam samo igrač, a trener je kao otac i ja moram da ćutim i radim kako on kaže.

Za poziciju u timu neće se boriti, jer saigrače ne vidi kao rivale već kao saborce sa istim ciljem.

– Ne mislim da ću imati rivale u timu, nismo tu da se nadmećemo već da zajednički idemo ka istom cilju. Koga god da trener odluči da stavi u startnu postavu verujem da će to biti najbolja odluka za tim, u odnosu na to koju utakmicu igramo i koja je taktika.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“