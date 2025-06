"ISTINA JE, STIGLA JE PRESUDA UEFA, ALI..." Rasim LJajić reagovao, a hitno se oglasio i Partizan

Rade iz Partizana sve što mogu da finansijski stabilizuju klub, a danas se u javnosti pojavila i informacija da je Partizan suspendovan od s

Tokom priprema za novu sezonu, gde se Partizan priprema na Zlatiboru odjednom je poremetila informacija o suspenziji crno-belih, a "Mocart sport" prenosi da su sve obaveze "parnog valjka" izmirene, odmah po dolasku presude.

- Tačno je da smo u sredu dobili od UEFA potvrdu da nas je na sudu dobio agent Hamidua Traorea, u sporu od pre tri godine. To je dugovanje od 50.000 evra za agenta, verovatno za proviziju. On je to prijavio UEFA, mi smo istog dana uplatili taj novac, kada je stigla presuda, rekao je Ljajić.

Potom je objasnio kako će presuda uticati na crno-bele i dalja pojačanja.

- Da nismo uplatili sredstva, usledila bi zabrana registracije, ali mi smo to momentalno uradili i on nas je obavestio da je ta sredstva primio. Posle toga je obavestio advokata da ukine potraživanje, odnosno da se nama ne uvede eventualna zabrana registracije“.

Govorio je i o "curenju informacija".

- Čim je stigla presuda, ona je verovatno stigla automatski u naš Savez, a onda neko pušta dalje. Mi smo istog dana platili taj novac, nema problema, niti zabrane. Suština je da Partizan nije pod suspenzijom, dodao je Ljajić.

Saopštenjem se oglasio i Partizan, a prenosimo ga u celosti:

Fudbalski klub Partizan u potpunosti je izmirio dospele obaveze po osnovu potraživanja u ovom slučaju, a zvanična potvrda o izvršenoj uplati je prosleđena nadležnom disciplinskom organu.

Istovremeno podsećamo javnost na nasleđenu situaciju sa nagomilanim dugovima i problemima. U saradnji s pravnim timom svakodnevno sistematski radimo na rešavanju preostalih slučajeva i obaveza koje potiču iz ranijeg perioda.

Fudbalski klub Partizan ostaje privržen principima transparentnog i urednog poslovanja, kao i saradnji sa svim relevantnim institucijama, navodi se u saopštenju.

