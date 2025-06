KAKAV POKLON! Zvezdan Terzić obelodanio veliku novost na Marakani (FOTO)

Dan za crveno-beli ponos.

Atletski klub Crvena zvezda otvorio je danas obnovljenu atletsku stazu u zatvorenom u zgradi Sportskog društva Crvena zvezda.





Staza je zvanično otvorena trkom najmlađih članova atletske sekcije crveno-belih.

Predsednica AKCZ Dijana Vukomanović izjavila je da obnovljena staza ima ogroman značaj za klub i mlade atletičare koji tu započinju karijeru.





"Ovaj prostor je više od sale za trening, on je svedok istorije, posvećenosti i discipline, mesto gde se grade temelji uspeha. Ovde su nekad trenirale legende jugoslovenske i srpske atletike, a danas se pripremaju nove generacije koje nose istu žar. Ne možemo da se ne podsetimo da je AK Crvena zvezda 1989. godine bio prvak Evrope, to nas obavezuje da i u 2025. nastavimo u istom duhu, hrabro, vredno i sa jasnom vizijom. Ovu stazu će svakodnevno koristiti sportisti koji treniraju različite discipline, od sprinta, srednjih i dugih pruga, preponaša, skakača, do bacačkih disciplina", rekla je Vukomanović.







Predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je da je staza jedan od poklona za AK Crvena zvezda povodom 80 rođendana Sportskog društva.



"Srećni smo i ponosni smo sto smo danas ovde na otvaranju rekonstruisane staze. Atletski klub je jedan od osnivača SD Crvena zvezda, on je od 1945. godine doneo mnogo radosti ne samo zvezdašima nego i Srbiji. Titula evropskog prvaka 1989. godine, rekordi, uspesi i zlatne medalje koje su osvajali legende kao što su Nenad Stekić, Dragutin Topić...", rekao je Terzić.

Dijana Vukomanović je na kraju Terziću uručila prigodnu plaketu.

