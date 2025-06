ALBANCI U ŠOKU: Nisu mogli da veruju šta im je Piksi poručio, a kada je u Tirani kapiten Albanije čuo "Žena ti je Srpkinja!" desilo se - ovo!

Albanija i Srbija igraju danas na početku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a tim povodom - u Tirani su se mediji prilično "unervozili".

Skrinšot: Instagram / Berat Đimšiti

Recimo, "Sport ekspres" ističe nekoliko "provokacija".

Šta u ovome što sledi predstavljaju provokacije, procenite sami:

"Albanija će se večeras suočiti sa Srbijom u balkanskom derbiju. Utakmica koja će privući pažnju svih albanskih navijača, koji će biti prilično napeti tokom 90 minuta borbe na stadionu 'Er Albanija'. Ako se Srbiji dozvoli jedan 'pogrešan' korak na Er Albaniji, to bi moglo da joj mnogo znači, a za Albaniju je obrnuto: bilo koja druga kombinacija osim pobede izbacila bi crveno-crne iz trke za plasman za Svetsko prvenstvo.

U međuvremenu, Srbi su počeli da prave neke čudne poteze pre utakmice.

Prvo je srpski medij Kurir špijunirao albanske igrače na treningu. Zatim je selektor Srbije, Stojković, zatvorio konferenciju govoreći na albanskom: „Hvala vam puno“.

Još jedna provokacija stigla je Beratu Đimšitiju od strane jednog od srpskih novinara.

Pitao je albanskog kapitena o njegovoj supruzi, koja je poreklom iz Srbije, manekenki Alisi Milenković. Srpski novinar je pitao Đimšiti šta misli o ovoj utakmici, a odgovor našeg kapitena je bio jasan.

Dakle, Đimšiti je jasno stavio do znanja srpskom novinaru da njegov lični i porodični život ne bi trebalo da bude uključen u fudbalsku utakmicu i da novinar treba da priča samo o utakmici, a ne da dira njegovu porodicu.

Pre nekog vremena, Berat Đimšiti se pojavio u podkastu sa Hajdi Luštaku, gde je otkrio više o svom odnosu sa Srpkinjom.

- Srpkinja? Rođena je u Švajcarskoj, kao i ja. Upoznali smo se tamo preko zajedničkih prijatelja. U početku je to bilo prijateljstvo, a onda se razvilo u ljubav. Bila je to zabranjena ljubav, ali sam se više brinuo za svoje roditelje jer sve radimo za njih. To je bio veliki strah porodice, ali sada albansko-srpska tema više nema mesta za nas, mi smo velika porodica - rekao je Đimšiti", a zaključuje pomenuti albanski medij.

Šta je ovde bila provokacija, ostaje pitanje. Da li pozdrav na albanskom, što je znak poštovanja domaćina? Da li pitanje kako u kući gledaju na predstojeću utakmicu?

Tek, ko oseća tenziju - "vidi" je tamo i gde nema.

Fudbal je, naravno, bio i ostao u prvom planu, a tako će biti i večeras.

Utakmica Albanija - Srbija igra se u subotu od 20:45, deo je kvalifikacija za naredni Mundijal, a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

