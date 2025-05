MIHO, OVO JE ZA TEBE: Fudbaleri Bolonje ne zaboravljaju pokojnog srpskog trenera

U FUDBALU postoje trenuci za nezaborav koji su zaliveni emocijama, slavljem, sećanjima i suzama. Jedan takav momenat i jedan takav vulkan emocija viđen je preksinić u Rimu, kada su na Olimpijskom stadionu fudbaleri Bolonje minimalnom pobedom (1:0) nad Milanom osvojili svoj treći domaći Kup. Prvi je u klupske vitrine ušao 1970, a drugi 1974. godine. Posle 51 leta u Bolonju stiže novi Kup.

Foto arhiva Novosti

I dok je trajalo veliko slavlje, dole na terenu i atletskoj stazi rimskog "Olimpika", jedan od najboljih igrača Bolonje Rikardo Orsolini se setio čoveka koji je deo sebe ugradio baš u ovaj trofej. To je pokojni Siniša Mihajković, trener koji je sa klupe Bolonje otišao u bolnicu u kojoj se lečio od kancera i koji je svoju borbu poistovetio sa borbom za fudbal i život i odlaskom u večnost i nezaborav, jer se i danas u Italiji, Srbiji i na mnogim drugim fudbalskim meridijanima pri pomenu Sinišinog imena i prezimena, o njemu priča sa setom i poštovanjem.

- Još moram sve da "svarim". Ovo je pobeda koju smo toliko želeli, zbog koje smo se toliko znojili! Ovakve emocije ne osećate često. Za nekoga ko je toliko patio i čekao kao navijači Bolonje, nema ništa lepše. Pogledajte koliko ih je došlo na "Olimpiko", emocije su naterale ljude na egzodus iz Bolonje u Rim i mislim da je zbog svih ovih emocija put vredeo svaki kilometar. Ovo je pobeda onih koji su uvek verovali, okih koji su patili i čekali toliko godina. Onih koji su prošli, onih koji su ostali i onih koji nažalost nisu više sa nama. Tu prvenstveno mislim na Sinišu Mihajlovića, jer ovaj pehar je takođe i njegov - istakao je Orsolini, inače reprezentativac Italije.

Inače, Siniša Mihajlović je na klupu Bolonje seo 2019. godine i sve do smrti, 16. decembra 2022. je bio deo ove velike fudbalske porodice koja se u majskoj noći 2025. godine vratila trofejom na listu osvajača domaćeg kupa. I to na stadionu na kojem je Mihajlović u dresu Rome od 1992. do 1994, pa i u dresu Lacija od 1998. do 2004. godine pružao partije o kojima su ispisivani najlepši redovi u italijanskoj sportskoj štampi, u kojoj samo retki dobiju nadimak "grande".

Jović i Pavlović skromni VELIKO finale Kupa koje je pripalo Bolonji, moglo je da ode u potpuno suprotnom smeru da je Luka Jović u 20. minutu meča pogodio gol rivala. Umesto toga, proslavio se golman Bolonje briljantnom odbranom. Italijanska štampa je njegov učinak ocenila skromnim opisom i ocenom, isto kao i partiju Strahinje Pavlovića koji je, kao i Jović, proveo svih 90 minuta na terenu.