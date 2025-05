POKAŽIMO KOLIKO VOLIMO VOŠU: Seid Korać, pozvao navijače na današnji meč sa TSC na "Karađorđu"

NOVOSADSKA Vojvodina je na dva koraka od osvajanja Kupa Srbije što bi bila kruna turbulentne sezone. Svesni su igrači i svi u klubu koliko bi pehar značio navijačima i spremni su na sve kako bi ostvarili taj san. Prvi korak ka cilju bila bi pobeda nad ekipom TSC u polufinalu koje se igra danas, u sredu od 18.30 časova na „Karađorđu“.

FOTO:FK Vojvodina

O očekivanjima i tome šta je najjači adut Voše u sutrašnjem duelu govorio je Seid Korać. Reprezentativac Luksemburga je prošle godine u polufinalu Kupa protiv Radničkog doneo pobedu „staroj damii“ golom u prvom minutu nadoknade. Može li to ponoviti i ove godine?

– Taj gol ću pamtiti do kraja života, ulazak u finale i pobeda koja nam je mnogo značila. Ne samo nama kao ekipi već i celom klubu. Da li će biti reprize – ne znam. Više bih voleo da pobednički gol da neko od napadača jer i oni rade i treniraju svaki dan i bore se za klub. Mogao bi to da bude Romanić ili neko ko bude u napadu da može da uživa u proslavi tog gola – počeo je priču Korać.

Poseban motiv celoj ekipi, a tako i Seidu, je činjenica su pred njima samo dva koraka koja Vojvodinu dele od pehara.

– Na kraju sezone sve utakmice donose neku posebnu motivaciju jer znamo da se bliži kraj, kada je uspeh na kom radiš tokom čitave sezone na dohvat ruke. Ponekad na startu sezone sve to deluje nekako daleko, a sada kada smo stigli do polufinala mislim da je normalno da smo svi ekstra motivisani za meč u kom nas posle njega 90 ili 120 minuta deli od dizanja pehara.

U poslednjih šest mečeva ekipa je upisala velikih pet pobeda, a Korać smatra da je ključ za ovo buđenje vera u ostvarenje ciljeva koja dolazi iz napornog rada.

– Ključ je bio u tome što smo počeli da verujemo u naše kvalitete i ekipu, u ostvarenje ciljeva - smatra Korać. - Kada smo videli da nam se isplatio trud i rad, zalaganje na terenu, to je dovelo do dodatne motivacije da u svakoj utakmici još jače i više se trudimo. Kada pogledamo i vidimo da smo treći na tabeli sa pet pobeda iz šest utakmica, naravno da to uvek diže samopouzdanje i veru.

Pre nešto više od nedelju dana TSC je naneo težak poraz Vojvodini, a Seid ističe da su on i saigrači svesni svih grešaka iz tog duela i da ne nameravaju da ih ponove u sredu.

– U poređenju s utakmicom iz prvenstva mora sve da ude drugačije. Svi smo svesni da smo veoma loše odigrali taj meč u svakom aspektu… Tehnički, taktičku, energetski. Nismo bili na nivou, bitno je da smo svesni toga i da smo spremni da ovaj put to promenimo - napominje sjajni štoper ističući da je glavni adut ekipe u polufinalu Kupa vera u uspeh.

Korać istoče da zaista veruju da mogu da dobiju ovaje meče, i da su su prošle godine dokazali da može da bude teško, ali da veruju do zadnje sekunde, i da će tako biti i ovaj put.

Seid je u januaru prošle godine stigao u redove Vojvodine, a trofej Kupa i još jedno učešće u Evropi bilo bi ostvarenje sna za reprezentativca Luksemburga.

– Bilo bi idealno, trofej na Karađorđu i dva plasmana u Evropu… Iz tog razloga sam došao u Vojvodinu jer sam od prve sekunde verovao da to mogu da postignem sa ekipom. Da podignemo taj trofej značilo bi mnogo i meni, kao i svakom igraču i našim navijačima - kaže Korać, pozivajući navijače da dođu, da podrže ekipu i pokažu koliko vole svoj klub

Gledao je, kako kaže mečeve u Novom pazaru i Kragujevcu i na stadionima je video decuna tribinama, a bilo je i mladih i starih.

- Želim da navijači znaju da će dolaziti nove generacije i uvek će biti uspeha, klub će uvek biti tu. Treba da budu ponosni i da pokažu da Vojvodina nije mali klub već najveći klub u Srbiji i treba da pokažemo to svima – zaključio je Seid Korać.